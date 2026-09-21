Знімалась у Голлівуді та підкорила спорт: що відомо про доньку Блохіна і Дерюгіної

Донька Олега Блохіна Іріша у юності підкорювала Голлівуд і пробувала себе в музиці. Згодом вона стала тренеркою збірної України з художньої гімнастики.

Ірина Блохіна народилася у спортивній родині, адже її батько – володар "Золотого м'яча" Олег Блохін, а мама – легендарна гімнастка Ірина Дерюгіна. Попри відомих батьків, Іріша спочатку обрала зовсім інший шлях і спробувала побудувати кар'єру у шоу-бізнесі, повідомляє 24 Канал.

Чим відома Іріша Блохіна

Ірина Олегівна Блохіна народилася 15 січня 1983 року в Києві. У дитинстві вона переїхала до Греції разом із батьком, який розпочинав там тренерську кар'єру. Згодом Іріша вирушила до США, де вивчала музику, театр і кіновиробництво, а також займалася акторською майстерністю.

Під час життя в Америці Блохіна отримала досвід роботи в кіно та телебаченні. Вона мала епізодичні ролі у відомих проєктах, зокрема серіалах Click, Two and a Half Men та фільмі Thank You. Паралельно Іріша займалася музикою та виступала під сценічним ім'ям Ireesha.

Втім, найбільше її ім'я згодом стало асоціюватися не з Голлівудом чи музичною сценою, а з художньою гімнастикою. Ще наприкінці 1990-х Блохіна почала працювати над постановками для українських гімнасток. У 2003 році її хореографія "Moulin Rouge" була представлена на чемпіонаті світу в Будапешті, а сама Іріша стала однією з тих, хто популяризував формат гала-шоу у художній гімнастиці.

У 2012 році Блохіна знову опинилася у центрі уваги футбольних уболівальників. Під час домашнього Євро-2012 вона разом з Олександром Денисовим вела програму "Великий футбол" на телеканалі "Україна".



Іріша Блохіна з Ольгою Сумською у програмі "Великий футбол"/ фото ukrnews

Стала тренеркою збірної України

Зрештою Блохіна пов'язала професійне життя з художньою гімнастикою. Вона стала тренеркою та постановницею національної збірної України, працюючи разом зі своєю мамою Іриною Дерюгіною. Іріша входила до тренерського штабу української команди на Олімпіаді в Токіо-2020.

Одним із найяскравіших досягнень Блохіної став чемпіонат світу-2025 у Ріо-де-Жанейро. Українська команда виграла золото у вправі з трьома м'ячами та двома обручами, а Блохіна працювала у тренерському штабі збірної. Українки також здобули бронзу в командній першості.

Особисте життя Іріші також пов'язане зі спортом. Вона одружена з Олексієм Бринзаком – сином колишнього голови Федерації біатлону України Володимира Бринзака. Подружжя виховує двох доньок – Жаклін та Габріель.

Раніше Ірина Дерюгіна розповідала, що вважає негідною поведінку щодо доньки свого колишнього чоловіка Олега Блохіна. Виявилося, що легендарний ексфутболіст та тренер не спілкується з Ірішею та навіть не знайомий з однією зі своїх онучок. Сам володар "Золотого м'яча" неодноразово потрапляв у скандали, в тому числі через драми в особистому житті.