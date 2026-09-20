При цьому Блохін нерідко потрапляв у скандальні історії, причому не тільки дотичні до футболу. 24 Канал розповідає про найгучніші скандали, пов'язані із Олегом.

Як дружини Блохіна ділили майно

Особисте життя Блохіна завжди було в епіцентрі уваги. Перший шлюб футболіста був зірковим, адже його дружиною стала відома гімнастка Ірина Дерюгіна.

Пара одружилась у 1980 році та прожила разом майже 20 років. У них народилась донька Ірина. Проте після цього Олег знайшов собі нову жінку, з якою живе досі.

На початку 00-х ексфутболіст одружився із Анжелою, з якою у нього народились дві доньки Анна та Катерина. Власне, у 2025 році стався скандал між колишньою та чинною дружиною Блохіна.

Причиною конфлікту став розподіл квартири Олега. ЗМІ писали, що процес розподілу майна були залучені колишня дружина Ірина Дерюгіна та нинішня Анжела.

Справа майже дійшла до судових позовів, а згодом Дерюгіна також публічно заявила про припинення контактів Блохіна з їхньою спільною донькою. Зрештою нерухомість належить самому Олегу, який ще живий

Які Блохін скандалив у футболі

Вже у ролі тренера Блохін часто мав конфлікти із журналістами. Один з найбільш резонансних стався під час другої каденції спеціаліста в збірній України.

На пресконференції, присвяченої відбору до ЧС-2014, Блохін різко відреагував на прохання оператора опустити ноутбук, який закривав його обличчя. Словесна перепалка ледь не зірвала захід, а коуч попросив оператора "прикрити рота".

Перед цим Блохін дав жорстку відповідь одному з журналістів під час Євро-2012. Збірна України не змогла вийти у плей-оф через поразку від Англії (0:1). На пресконференції Олега запитали про поганий фізичний стан гравців "синьо-жовтих".

А що мені вам відповідати? Ви хочете Блохіна принизити? Хочете команду принизити? Так і напишіть. Я на це провокативне питання відповідати не буду. Не подобається Блохін чи збірна? Тоді вибачте. А щодо "дубовості" збірної Англії – вийдіть потім, я вам один на один розкажу, не при всіх. Якщо ви маєте "чоловічий початок", підемо вийдемо. Треба хоча б поважати те. що я грав у футбол, мою тренерську працю,

– відповів Блохін.

Восени 2012-го Олег очолив свій рідний клуб Динамо. Проте із результатами у киян все було кепсько навіть попри дороговартісну трансферну політику.

Тому вже за рік Блохіна стали часто питати про можливу відставку. Ці питання сильно дратували спеціаліста, тому він одного разу зірвався на репортері, вживши слово "задрали".

Також після поганої зустрічі із Гентом в Лізі Європи Блохін вступив у перепалку із журналістом Андрієм Шаховим. Той дорікнув тренеру, що гравці "біло-синіх" були фізично не готові до зустрічі.

А після невдалого матчу Динамо проти Ворскли у когось із фанатів здали нерви. Коли Блохін йшов у підтрибунні приміщення, один з розлючених вболівальників кинув у тренера біляшем.