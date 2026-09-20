При этом Блохин нередко оказывался в центре скандальных историй, причем не только связанных с футболом. "24 Канал" рассказывает о самых громких скандалах, связанных с Олегом.

Как жены Блохина делили имущество

Личная жизнь Блохина всегда была в центре внимания. Первый брак футболиста был звездным, ведь его женой стала известная гимнастка Ирина Дерюгина.

Пара поженилась в 1980 году и прожила вместе почти 20 лет. У них родилась дочь Ирина. Однако после этого Олег нашел себе новую женщину, с которой живет до сих пор.

В начале 2000-х экс-футболист женился на Анжеле, от которой у него родились две дочери Анна и Екатерина. Собственно, в 2025 году разразился скандал между бывшей и нынешней женой Блохина.

Причиной конфликта стал раздел квартиры Олега. СМИ писали, что в процесс раздела имущества были вовлечены бывшая жена Ирина Дерюгина и нынешняя жена Анжела.

Дело почти дошло до судебных исков, а впоследствии Дерюгина также публично заявила о прекращении контактов Блохина с их общей дочерью. В конечном итоге недвижимость принадлежит самому Олегу, который еще жив

Какие скандалы устраивал Блохин в футболе

Уже в роли тренера Блохин часто вступал в конфликты с журналистами. Один из самых резонансных произошел во время второго срока работы специалиста в сборной Украины.

На пресс-конференции, посвященной отбору на ЧМ-2014, Блохин резко отреагировал на просьбу оператора опустить ноутбук, который закрывал его лицо. Словесная перепалка едва не сорвала мероприятие, а тренер попросил оператора "заткнуться".

До этого Блохин дал резкий ответ одному из журналистов во время Евро-2012. Сборная Украины не смогла выйти в плей-офф из-за поражения от Англии (0:1). На пресс-конференции Олега спросили о плохом физическом состоянии игроков "сине-желтых".

А что мне вам отвечать? Вы хотите унизить Блохина? Хотите унизить команду? Так и напишите. На этот провокационный вопрос я отвечать не буду. Не нравится Блохин или сборная? Тогда извините. А что касается "дубовости" сборной Англии – выйдите потом, я вам один на один расскажу, не при всех. Если у вас есть "мужское начало", пойдем, выйдем. Надо хотя бы уважать то, что я играл в футбол, мою тренерскую работу,

– ответил Блохин.

Осенью 2012 года Олег возглавил свой родной клуб "Динамо". Однако с результатами у киевлян все было плохо, даже несмотря на дорогостоящую трансферную политику.

Поэтому уже через год Блохина стали часто спрашивать о возможной отставке. Эти вопросы сильно раздражали специалиста, поэтому он однажды вышел из себя на репортера, употребив слово "задрали".

Также после неудачного матча с "Гентом" в Лиге Европы Блохин вступил в перепалку с журналистом Андреем Шаховым. Тот упрекнул тренера в том, что игроки "бело-синих" были физически не готовы к матчу.

А после неудачного матча "Динамо" против "Ворсклы" у кого-то из болельщиков не выдержали нервы. Когда Блохин шел в подтрибунное помещение, один из разъяренных болельщиков бросил в тренера булочку.