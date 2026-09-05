Ірина змогла побудувати сім'ю із іншим відомим спортсменом. У 1980 році гімнастка одружилась із легендарним футболістом Олегом Блохіним, повідомляє 24 Канал.

Скільки дітей у Ірини Дерюгіної

Від колишнього футболіста Дерюгіна народила свою першу і єдину дитину. 15 січня 1983 року на світ з'явилась донька, яку назвали на честь матері Ірина.

Донька з самого дитинства захоплювалась різними видами спорту, але все ж мамині гени взяли гору. У сім років Ірина почала навчання у коледжі Святого Лоуренса.

А вже у 1998 році Блохіна займалася постановкою хореографії Гала для збірної України. Пізніше вона закінчила навчання у школі акторської майстерності у Лос-Анджелесі.



Ірина Блохіна працювала телеведучою під час Євро-2012 / фото з відкритих джерел

В Україну донька Дерюгіної та Блохіна повернулась тільк у 2011 році та стала тренеркою національної олімпійської команди з художньої гімнастики. А за рік жінка долучилась до футбольного Євро-2012.

Її батько тоді був тренером національної збірної, а сама жінка була телеведучою на футбольному каналі та написала свій трек до турніру. У 2013-му Ірина стала тренеркою Ганни Різатдінової, допомігши їй здобути золоту медаль на чемпіонаті світу з художньої гімнастики.

Де зараз донька Ірини Дерюгіної

Наразі Блохіна продовжує працювати зі збірною України та займатися підтримкою молодих гімнасток. Також вона є директоркою Школи Дерюгіних, де навчається одна з її доньок.

Власне, Блохіна двічі одружувалась. У 2011 – 2012 роках вона була у шлюбі із Сергієм Ларкіним, а з 2013-го Ірина є в стосунках із Олексієм Бринзаком.



Як виглядає родина Ірини Блохіної / фото з інстаграму

У пари народились двоє дівчат. Жаклін з'явилась на світ у 2014-му, а Габріель – у 2018-му. Із мамою Ірина постійно підтримує зв'язок, тоді як із Олегом Блохіним її відносини можна назвати складними.

Ексфутболіст розлучився із Дерюгіною наприкінці 90-х та вже більше двадцяти років має нову сім'ю із дружиною Анжелою. В цьому шлюбі народились ще дві дитини (Анна та Катерина), які є спорідненими сестрами Ірини Блохіної.