При цьому Блохін зміг побудувати зіркові стосунки у 80-90-х роках. Футболіст одружився із відомою гімнасткою Іриною Дерюгіною, повідомляє 24 Канал.

Ким є донька Блохіна та Дерюгіної

Їх пара проіснувала трохи менше 20 років і наприкінці 90-х Олег та Ірина розлучились. У їх шлюбі народилась одна донька, яку назвали як і маму Іриною.

Вона народилась у 1983 році, зараз їй 43 роки. Вона є тренеркою національної збірної України з художньої гімнастики та директоркою "Школи Дерюгіних".



Ірина Блохіна є публічною людиною та часто фігурувала у ЗМІ / фото з відкритих джерел

Ірина приділяє увагу підготовці молодих спортсменок. Також вона проявила себе співачка та телеведуча. Жінка вже встигла подарувати Олегу Блохіну двох онучок – Жаклін та Габріель.

Скільки дітей у Блохіна

Тим не менше, наразі Блохін вже більше 20 років живе у новому шлюбі, від якого має ще дітей. На початку 00-х легенда Динамо одружився із жінкою на ім'я Анжела.

Вона не є публічною особою. Сам Блохін розповідав, що вона молодше його на 16 років, тобто зараз їй має бути 58 років, оскільки Олегу в листопаді виповниться 74.

Анжела подарувала легенді Динамо ще двох доньок. У 2000 році на світ з'явилась Ганна Блохіна, а через два роки у 2002-му – її сестра Катерина.



Як виглядають молодші доньки Олега Блохіна / фото з відкритих джерел

Обидві дівчини займаються тенісом, але на лише на аматорському рівні. Молодша дівчина не веде публічне життя, тоді як Ганна працює працює в медійній службі футзального клубу "Фантом" з Києва.

Таким чином, у Олега Блохіна є троє дітей від двох дружин. Ірині наразі 43 роки, Ганні – 26, а Катерині – 24. Нагадаємо, що раніше ми розповідали, де зараз Олександр Шовковський та куди він зник після відставки з Динамо.