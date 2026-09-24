Італія – Бельгія: де дивитися онлайн матч в Україні

Збірні Італії та Бельгії зіграють у п'ятницю, 25 вересня. Команди зустрінуться у межах першого туру Ліги націй 2026.

Матч відбудеться у Римі на "Стадіо Олімпіко", повідомляє 24 Канал. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

Хто покаже матч Італія – Бельгія

Переглянути гру можна буде на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Ліги націй в Україні.

Матч Італія – Бельгія буде доступний на OTT-платформі за передплатами MEGOPACK (або за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S) та "Спорт", на телеканалах MEGOGO Футбол.

Статистика матчів Італія – Бельгія

Італія та Бельгія раніше двічі зустрічалися на італійській території в межах Ліги націй. У 2021 році в Турині господарі виграли з рахунком 2:1. У минулому розіграші змагань команди зіграли внічию в столиці 2:2.

Єдина гостьова перемога бельгійців над італійцями датується 1999 роком, коли в товариській зустрічі на арені "Віа дель" Маре було зафіксовано результат 3:1.

Як команди підходять до поєдинку

У минулому циклі Ліги націй Італія посіла другу сходинку в групі, а в чвертьфіналі поступилася Німеччині. Навесні в півфіналі стикових матчів кваліфікації чемпіонату світу команда у вирішальному поєдинку програла Боснії і Герцеговині.

У червні італійський колектив провів два виїзні спаринги, здобувши сухі перемоги з однаковим результатом 1:0 над Люксембургом та Грецією. Улітку "Скуадру адзурру" знову очолив Роберто Манчіні після скандалу з Адреа Пірло.

Збірна Бельгії в попередньому розіграші турніру набрала чотири очки й залишилася в еліті тільки завдяки весняним стиковим іграм проти України. На Мундіалі бельгійці дійшли до чвертьфіналу, де зазнали поразки від Іспанії.

Улітку на посаду головного тренера було призначено Марка ван Боммела. У контрольних зустрічах перед Мундіалем бельгійський колектив обіграв США, Хорватію та Туніс, а також зіграв унічию з Мексикою.