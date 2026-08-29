Ітаума – Хргович: о котрій годині дивитися онлайн бій за титул IBF

Мозес Ітаума та Філіп Хргович 29 серпня поборються за вакантний титул IBF, який донедавна належав Олександру Усику. Стежити за боєм можна онлайн в Україні.

Ввечері 29 серпня визначиться володар титулу чемпіона світу у надважкій вазі (понад 90,72 кілограма) за версією IBF. Де в Україні дивитись вечір боксу Мозес Ітаума – Філіп Хргович, повідомив медіасервіс MEGOGO.

Хто покаже бій Ітаума – Хргович

Вечір поєдинків від компанії Френка Воррена Queensberry Promotions відбудеться у Лондоні на "O2 Arena". В Україні трансляцію спортивного заходу здійснюватиме MEGOGO.

Початок головного поєдинку вечора очікується близько 00:00. Для української аудиторії вечір боксу прокоментують Сергій Лук’яненко і Дмитро Аветісян.

Трансляція буде доступна за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та всіма пакетами MEGOPACK. Трансляція буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", а також на власному каналі MEGOGO Гонг та на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення".

Що ще дивитись під час вечора Ітаума – Хргович

Окрім чемпіонського бою українську публіку інтригуватиме й співголовна подія вечора. Близько 23:00 за київським часом на ринг вийде українець Денис Берінчик.

Колишній чемпіон світу у легкій вазі (до 61.2 кілограма) позмагається з британцем Семом Ноуксом за пояс WBO International.

Загальна ж трансляція розпочнеться ще раніше – о 20:15, з передматчевої студії.