Спорт Top News Бокс News Ітаума – Хргович: о котрій годині дивитися онлайн бій за титул IBF
29 серпня, 08:00
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Ітаума – Хргович: о котрій годині дивитися онлайн бій за титул IBF

Олександр Щербатих

Мозес Ітаума та Філіп Хргович 29 серпня поборються за вакантний титул IBF, який донедавна належав Олександру Усику. Стежити за боєм можна онлайн в Україні.

Ввечері 29 серпня визначиться володар титулу чемпіона світу у надважкій вазі (понад 90,72 кілограма) за версією IBF. Де в Україні дивитись вечір боксу Мозес Ітаума – Філіп Хргович, повідомив медіасервіс MEGOGO.

Хто покаже бій Ітаума – Хргович

Вечір поєдинків від компанії Френка Воррена Queensberry Promotions відбудеться у Лондоні на "O2 Arena". В Україні трансляцію спортивного заходу здійснюватиме MEGOGO.

Початок головного поєдинку вечора очікується близько 00:00. Для української аудиторії вечір боксу прокоментують Сергій Лук’яненко і Дмитро Аветісян. 

Трансляція буде доступна за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та всіма пакетами MEGOPACK. Трансляція буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", а також на власному каналі MEGOGO Гонг та на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення".

Що ще дивитись під час вечора Ітаума – Хргович

Окрім чемпіонського бою українську публіку інтригуватиме й співголовна подія вечора. Близько 23:00 за київським часом на ринг вийде українець Денис Берінчик.

Колишній чемпіон світу у легкій вазі (до 61.2 кілограма) позмагається з британцем Семом Ноуксом за пояс WBO International.

Загальна ж трансляція розпочнеться ще раніше – о 20:15, з передматчевої студії.

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