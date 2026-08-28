Поєдинок українського представника легкої ваги (61,2 кілограма) Дениса Берінчика відбудеться у Лондоні, під час вечора боксу Мозес Ітаума – Філіп Хргович. Про трансляцію боїв повідомив медісервіс MEGOGO.

Коли і де дивитись бій Берінчик – Ноукс

Студія перед поєдинком стартує о 20.15. Поєдинок Дениса Берінчика заплановано близько 23.00 за часом Києва. Головною подією стане бій у надважкій вазі між британцем Мозесом Ітаумою та хорватом Філіпом Хрговичем, початок якого очікується близько 00:00.

Для української аудиторії вечір боксу прокоментують Сергій Лук’яненко і Дмитро Аветісян.

Трансляція буде доступна за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та всіма пакетами MEGOPACK. Трансляція буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", а також на власному каналі MEGOGO Гонг та на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення"

Який титул стоятиме на кону бою Берінчик – Ноукс

Боксери змагатимуться за пояс WBO International. Денис володів ним з 2018 року, коли у Броварах на арені льодового палацу "Термінал" побив Росекі Крістобаля технічним нокаутом у сьомому раунді.

Українець віддав цей титул, коли у 2024 році став повноправним чемпіоном WBO після перемоги над Емануелем Наваррете.

У лютому 2025-го Бернічик програв Кейшону Девісу нокаутом у четвертому раунді та втратив статус чемпіона. Після того Денис пережив дві операції на плечі.