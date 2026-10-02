"Уламки впали за кілька сотень метрів від нас": легкоатлет Кохан розповів про обстріли Києва

Український метальник молота, бронзовий призер Олімпійських ігор у Парижі Михайло Кохан розповів про те, якою є безпекова ситуація в Києві. Зокрема, й про те, як спортсмени тренуються в таких умовах.

Про обстріли Києва Михайло Кохан розповів в інтерв'ю фінському виданню Yle. Зокрема, він розказав і про те, як реалії війни впливають на українських спортсменів, а не тільки на нього.

Що розповів Кохан про ситуацію в Києві

Кохан зазначив, що восени 2026 року ситуація в Києві значно ускладнилась. Обстріли тривають безперервно, а повітряні тривоги лунають по 20 годин на добу.

Із кожним днем ситуація тільки погіршується,

– зауважив легкоатлет.

Він також пригадав, як під час одного з тренувань побачив російський безпілотник, який летів дуже низько. Цей дрон згодом влучив в одну з київських електростанцій, яка розташована приблизно за 5 кілометрів від тренувального центру, де займається Кохан.

Раніше я не бачив дрон так близько ніколи. А ще одного разу українська ППО збила російську ракету, уламки якої впали за кілька сотень метрів від нашого Олімпійського центру,

– наголосив спортсмен.

Кохан розповів і про те, якою важкою була для українських спортсменів ніч перед виїздом на абсолютний чемпіонат світу. Тоді обстріл тривав майже 10 годин поспіль, й атлети взагалі не спали. У той момент, коли вони складали речі в багажник автомобіля, над ними саме пролітали російські ракети.

Жити стає складніше, бо в Росії постійно з'являються нові дрони та ракети. Ситуація погіршується щодня,

– підкреслив Кохан.

Він подякував фінам за допомогу та підтримку України в цій страшній війні.

Як обстріли Києва впливають на український спорт

Українська чемпіонка Європи з гімнастики Вікторія Онопрієнко потрапила під російський обстріл у Києві. Вона розповіла, що після перших вибухів упала в ступор, руки та ноги почали німіти, а після наступних вона взагалі перестала розуміти, що їй робити та почала прощатись із життям.

Під час ще однієї російської атаки по Києву було поранено хокеїста юніорської збірної України Назара Степанюка. Хлопця доставили до реанімації, де його відразу відправили на операційний стіл.