Попри юний вік, хокеїст встиг пограти у кількох українських клубах. Зараз за життя Назара Степанюка борються лікарі, повідомила Федерація хокею України.
Степанюк отримав поранення у Києві
Назар Степанюк став однією з жертв денного російського обстрілу столиці у п'ятницю, 25 вересня. Внаслідок атаки у Києві були пошкоджені об'єкти та будівлі в кількох районах міста.
Подробиць щодо характеру травм або стану хокеїста наразі не повідомляли. Федерація лише закликала підтримати родину юного гравця.
Перейшов у Дніпро та вже забив у Кубку України
Степанюк є захисником юніорської збірної України. На клубному рівні нині представляє ХК Дніпро з Херсона, повідомляє "Суспільне Спорт".
У серпні гравець приєднався до ХК Дніпро, який пропустив сезон-2025/26 у чемпіонаті України. Після переходу хокеїст разом із командою вирушив на навчально-тренувальний збір до Чехії.
Після повернення Дніпро провів два матчі Кубка України. Степанюк взяв участь в одному з них – проти Кременчука.
Попри розгромну поразку Дніпра з рахунком 2:9, захисник зумів відзначитися результативними діями. На його рахунку одна закинута шайба та одна результативна передача.
Минулого сезону Назар Степанюк захищав кольори молодіжної команди київського Сокола.