Несмотря на юный возраст, хоккеист успел поиграть в нескольких украинских клубах. Сейчас за жизнь Назара Степанюка борются врачи, сообщила Федерация хоккея Украины.

Степанюк получил ранение в Киеве

Назар Степанюк стал одной из жертв дневного российского обстрела столицы в пятницу, 25 сентября. В результате атаки в Киеве были повреждены объекты и здания в нескольких районах города.

Подробностей о характере травм или состоянии хоккеиста пока не сообщалось. Федерация лишь призвала поддержать семью юного игрока.

Перешел в Днепр и уже забил в Кубке Украины

Степанюк является защитником юниорской сборной Украины. На клубном уровне в настоящее время представляет ХК "Днепр" из Херсона, сообщает "Суспильне Спорт".

В августе игрок присоединился к ХК "Днепр", который пропустил сезон 2025/26 в чемпионате Украины. После перехода хоккеист вместе с командой отправился на учебно-тренировочные сборы в Чехию.

По возвращении "Днепр" провел два матча Кубка Украины. Степанюк принял участие в одном из них – против Кременчуга.

Несмотря на разгромное поражение "Днепра" со счетом 2:9, защитник сумел отличиться результативными действиями. На его счету одна заброшенная шайба и одна результативная передача.

В прошлом сезоне Назар Степанюк защищал цвета молодежной команды киевского "Сокола".