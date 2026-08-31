Модель і мати чотирьох дітей: хто дружина Андрія Шевченка та чим вона займається

Андрій Шевченко став легендою українського футболу за часи незалежності. Нападник побудував яскраву ігрову кар'єру, а також непогано проявляє себе і в інших ролях.

Тож недивно, що Андрій наростив велику армію прихильників за цей час. При цьому вболівальників цікавлять не тільки спортивні успіхи Шевченка, а і його особисте життя, повідомляє 24 Канал.

Хто дружина Андрія Шевченка

На відміну від багатьох футболістів, Шевченко не обирав розгульницький спосіб життя із великою кількістю партнерок. Вже більше 20-ти років Андрій живе сімейне життя із однією жінкою.

Дружиною ексфутболіста є популярна у минулому модель Крістен Пазік. Її життя ще з дитинства було пов'язане зі спортом, оскільки батьком американки є відомий бейсболіст Майкл Пазік.

В дитинстві Крістен займалась плаванням, але пізніше обрала для себе модельний бізнес. На початку 00-х вона познайомилась із Шевченком у Мілані під час показу мод.



Як виглядали Шевченко та Пазік у 00-і / фото з інстаграму футболіста

Що відомо про Крістен Пазік

Зрештою після кількох років роману Андрій та Крістен таки одружились у 2004 році. Весілля пройшло без шикарних урочистостей, під час гри українця в гольф.

З 2006 року родина Шевченка мешкає в Лондоні, коли футболіст став гравцем Челсі. Крістен займається в основному домашніми справами та допомагає чоловіку в його. Андрій та його дружина мають велику сім'ю з чотирма синами:

Джордан (2004 року народження)

(2004 року народження) Крістіан (2006 року народження)

(2006 року народження) Олександр (2012 року народження)

(2012 року народження) Райдер-Габріель (2014 року народження)

Крім того, Пазік також має і свій бізнес. Жінка є співвласницею онлайн-магазину IKKON, який продає чоловічий одяг. Цей бренд вона запустила разом зі своїми сестрами Карою та Марісою.

Також американка займається благодійними ініціативами, в тому числі на підтримку України та переселенців через війну. Але все ж головним завданням Крістен є організація сімейного побуту та догляд за дітьми.



Крістен Пазік активно підтримує свого чоловіка та Україну / фото з інстаграму футболіста

Чим займається Андрій Шевченко

Нагадаємо, що найбільшим успіхом Шевченка під час ігрової кар'єри була перемога в Лізі чемпіонів (2003) та здобуття Золотого м'яча у 2004-му. За збірну України Андрій забив 48 м'ячів, завдяки чому є найкращим бомбардиром в її історії.

Після завершення кар'єри легендарний футболіст спробував себе у політиці, після чого почав працював тренером. Він очолював збірну України та італійський клуб Дженоа.

Національну команду Андрій виводив у чвертьфінал Євро-2020. З січня 2024 року Шевченко є президентом Української асоціації футболу. Раніше Максим Калініченко згадував про Шевченка у збірній.