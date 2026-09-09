Супергол чемпіона світу приніс Ліверпулю вольову перемогу над Атлетіко в Ліги чемпіонів

У середу, 9 вересня, відбувся другий ігровий день в рамках 1-го туру Ліги чемпіонів. Свій шлях в турнірі розпочав англійський Ліверпуль, який минулого сезону став п'ятим в АПЛ.

Підопічні Андоні Іраоли приймали мадридський Атлетіко, четверту команду чемпіонату Іспанії. Обидві команди перетинаються між собою вже у другому сезоні ЛЧ поспіль, повідомляє 24 Канал.

Як команди почали сезон

Торік мерсисайдці вирвали перемогу з рахунком 3:2 завдяки пізньому голу ван Дейка. Поточний же сезон для обох команд розпочався не найкращим чином.

Атлетіко зміг здобути дві перемоги в Ла Лізі, але при цьому розписав нічию з Вільярреалом та розгромно поступився Атлетіку. Проте у Ліверпуля справи менш приємні.

Команда вже під керівництвом Іраоли двічі рятувалась від поразок, витягнувши нічиї проти скромних Ньюкасла та Ноттінгем Форест. Покращився настрій у фанів Ліверпуля після гри з Іпсвічем – 2:0 з дублем від Ісака.

Ліверпуль – Атлетіко 2:1

Голи: Собослаї, 40, Макаллістер, 50 – Льоренте, 17.

На гру з Атлетіко випав Гакпо через травму. Його місце в основі дісталось Барколя, який влітку перейшов з ПСЖ з 125 мільйонів. У мадридців з перших хвилин вийшов Альварес, який все літо вимагав трансферу в Барселону і так свого і не досяг.

Ліверпуль захопив ініціативу з перших хвилин та міг відкривати рахунок після ударів Ісак та Барколя. Проте Облак був на місці, тоді як захист мерсисайдців проспав першу ж небезпеку.

Альварес красивим пасом розрізав оборону англійців та вивів Льоренте сам на сам із воротарем. Іспанець реалізував свій шанс, забивши вже п'ятий для себе гол за всі матчі проти Ліверпуля.

Льоренте відкрив рахунок: дивитися відео на Megogo

Як Ліверпуль перевернув матч

Мерсисайдці ж продовжили тиск та змогли відновити паритет до перерви. Араухо красиво п'ятою вивів Собослаї на ударну позицію і угорець зрештою зміг переграти Облака.

Як Собослаї зрівняв рахунок: дивитися відео на Megogo

Що ж стосується Атлетіко, то більшість його моментів залишились у першому таймі. Після перерви Ліверпуль ще більше контролював гру т доволі швидко вийшов вперед.

Ісак скинув під удар Макаллістеру і чемпіон світу-2022 потужним пострілом з-за меж карного майданчик вразив ворота гостей. Тривожним сигналом для фанатів англійців стала заміна Барколя, який, ймовірно, отримав травму.

Потужний удар Макаллістера в матчі Ліверпуль – Атлетіко: дивитися відео на Megogo

Іраола запустив у гру Гравенберха, Муньйоса та Фрімпонга, проте малюнок гри особливо не змінився. Араухо двічі пробивав по воротах, а небезпечний удар Ісака встиг заблокувати захисник мадридців.

У Атлетіко можна згадати хіба що удар Альвареса у площину, після якого Аліссон врятував свою команду. Зрештою англійці віддали супернику м'яч в кінці матчу, але "матрацники" не змогли врятувати нічию.

Ліверпуль стартує з перемоги в Лізі чемпіонів та готується до виїзного матчу проти ЛАСКа. А ось на Атлетіко чекає домашній бій проти ще одних англійців Манчестер Юнайтед.

До слова, єдиним представником України в Лізі чемпіонів є донецький Шахтар. Команда Арди Турана зіграє у першому турі Ліги чемпіонів проти ПСВ на виїзді.