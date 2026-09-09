Стартовий свисток у матчі ПСВ – Шахтар пролунає о 19:45, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися матч ПСВ – Шахтар у Лізі чемпіонів

Поєдинок буде доступний наживо на медіасервісі MEGOGO, а трансляція проходитиме у форматі 3+2. Вадим Шевякін коментуватиме поєдинок безпосередньо з місця події, а Герман Каландарішвілі працюватиме репортером на стадіоні.

Трансляції матчу Ліги чемпіонів передуватиме студія MEGOGO. Її ведучим стане Віталій Кравченко, а до обговорення матчу долучаться експерти Олександр Головко та Олександр Шпирко. Початок студії – 18:30.

Поєдинок буде доступний на телеканалі MEGOGO Футбол та у розділі "Спорт", а також на OTT-платформі MEGOGO за передплатою "Спорт" та в усіх "MEGOPACK".

Нагадаємо, ПСВ і Шахтар тільки вдруге зіграють один проти одного. Перша зустріч клубів відбулася у листопаді 2024 року в межах Ліги чемпіонів та завершилася домашньою перемогою нідерландців (3:2).