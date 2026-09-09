Стартовый свисток в матче ПСВ – Шахтер прозвучит в 19:45, сообщает 24 Канал.

Где смотреть матч ПСВ – Шахтер в Лиге чемпионов

Поединок будет доступен в прямом эфире на медиасервисе MEGOGO, а трансляция будет проходить в формате 3+2. Вадим Шевякин будет комментировать матч непосредственно с места событий, а Герман Каландаришвили будет работать репортером на стадионе.

Трансляции матча Лиги чемпионов будет предшествовать студия MEGOGO. Ее ведущим станет Виталий Кравченко, а к обсуждению матча присоединятся эксперты Александр Головко и Александр Шпирко. Начало студии – 18:30.

Матч будет доступен на телеканале MEGOGO Футбол и в разделе "Спорт", а также на OTT-платформе MEGOGO по подписке "Спорт" и во всех "MEGOPACK".

Напомним, ПСВ и Шахтер всего лишь во второй раз сыграют друг против друга. Первая встреча клубов состоялась в ноябре 2024 года в рамках Лиги чемпионов и завершилась домашней победой голландцев (3:2).