Украинская команда напрямую попала в основной этап благодаря чемпионству в УПЛ и более высокому рейтингу УЕФА, чем у конкурентов. Таким образом, "горняки" остаются единственным представителем Украины в еврокубках, сообщает 24 Канал.

Каков календарь Лиги чемпионов

В итоге жеребьевка должна была определить соперников всех 36 участников Лиги чемпионов на "этапе лиги". С 2024 года УЕФА отказалась от формата с группами.

Все команды расположены в одной таблице, каждая из них проведет по восемь встреч на этом этапе. Команды получили по два соперника из каждой корзины:

КОРЗИНА 1 КОРЗИНА 2 ПСЖ

Бавария

Реал

Ливерпуль

Интер

Манчестер Сити

Арсенал

Барселона

Атлетико Боруссия Д

Рома

Спортинг

Астон Вилла

Порту

Манчестер Юнайтед

Брюгге

Бетис

ПСВ КОРЗИНА 3 КОРЗИНА 4 Фейеноорд

Лилль

Буде-Глимт

Наполи

Лейпциг

Вильярреал

Фенербахче

Шахтер

Галатасарай Славия

Слован

Штутгарт

АЕК

ЛАСК

Комо

Ланс

Викинг

Сабах

В целом каждая команда сыграет на этом этапе по 8 матчей, то есть в сумме будет 144 встречи на "этапе лиги". "Шахтер" получил в качестве соперников следующие команды:

Реал (дома)

Интер (выезд)

Спортинг (дома)

ПСВ (выезд)

Фенербахче (дома)

Лейпциг (выезд)

АЕК Афины (дома)

Слован Братислава (выезд)

Все результаты жеребьевки Лиги чемпионов / фото-скриншоты:

Как выйти в плей-офф ЛЧ

Полный календарь матчей будет опубликован до 30 августа этого года. Первые игры состоятся уже 8 сентября, а "этап лиги" продлится до конца января 2027 года.

Расписание туров Лиги чемпионов 2026/2027:

ТУР ДАТЫ 1 тур 8–10 сентября 2 тур 13 – 14 октября 3-й тур 20 – 21 октября 4-й тур 3–4 ноября 5-й тур 24 – 25 ноября 6-й тур 8–9 декабря 7-й тур 19 – 20 января 8-й тур 27 января

Для выхода в плей-офф Шахтеру необходимо завершить этот этап не ниже 24-го места. Если же "горняки" смогут оказаться в топ-восьмерке, то они выйдут напрямую в 1/8 финала без участия в стыковочном раунде.

Напомним, что домашние матчи Лиги чемпионов Шахтер будет проводить в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Из-за военного положения в Украине "горняки" не могут проводить еврокубковые матчи на родине.

К слову, Шахтер может лишиться лидера накануне старта в Лиге чемпионов. Интерес к бразильскому нападающему Кауану Элиасу проявляют Арсенал и Манчестер Юнайтед.