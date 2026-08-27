Українська команда напряму потрапила в основну стадію завдяки чемпіонству в УПЛ та вищому рейтингу УЄФА. ніж у конкурентів. Таким чином, "гірники" залишаються єдиним представником України в єврокубках, повідомляє 24 Канал.

Який календар в Лізі чемпіонів

Зрештою жеребкування мало визначити суперників усіх 36-ти учасників Ліги чемпіонів на "етапі ліги". З 2024 року УЄФА відмовилась від формату з групами.

Всі команди розташовані в одній таблиці, кожна з них проведе по вісім зустрічей на цьому етапі. Команди отримали по два суперника з кожного із кошиків:

КОШИК 1 КОШИК 2 ПСЖ

Баварія

Реал

Ліверпуль

Інтер

Манчестер Сіті

Арсенал

Барселона

Атлетіко Боруссія Д

Рома

Спортинг

Астон Вілла

Порту

Манчестер Юнайтед

Брюгге

Бетіс

ПСВ КОШИК 3 КОШИК 4 Феєнорд

Лілль

Буде-Глімт

Наполі

Лейпциг

Вільярреал

Фенербахче

Шахтар

Галатасарай Славія

Слован

Штутгарт

АЕК

ЛАСК

Комо

Ланс

Вікінг

Сабах

Загалом кожна команда відіграє на цій стадії по 8 матчів, тобто сумарно буде 144 зустрічі на "етапі ліги". Шахтар отримав у суперники наступні команди:

Реал (вдома)

Інтер (виїзд)

Спортинг (вдома)

ПСВ (виїзд)

Фенербахче (вдома)

Лейпциг (виїзд)

АЕК Афіни (вдома)

Слован Братислава (виїзд)

Всі результати жеребкування Ліги чемпіонів / фото скріншоти:

Як вийти у плей-оф ЛЧ

Повний календар матчів буде опублікований до 30 серпня цього року. Перші ігри відбудуться вже 8 вересня, а "етап ліги" триватиме до кінця січня 2027-го.

Розклад турів Ліги чемпіонів 2026/2027:

ТУР ДАТИ 1 тур 8 – 10 вересня 2 тур 13 – 14 жовтня 3 тур 20 – 21 жовтня 4 тур 3 – 4 листопада 5 тур 24 – 25 листопада 6 тур 8 – 9 грудня 7 тур 19 – 20 січня 8 тур 27 січня

Для потрапляння у плей-оф Шахтарю необхідно завершити цей етап не нижче 24-го місця. Якщо ж "гірники" зможуть опинитися у топ-вісімці, то вони вийдуть напряму в 1/8 фіналу без участі у стиковому раунді.

Нагадаємо, що домашні матчі Ліги чемпіонів Шахтар проводитиме у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж". Через воєнний стан в Україні "гірники" не можуть проводити єврокубкові матчі на Батьківщині.

До слова, Шахтар може втратити лідера напередодні старту в Лізі чемпіонів. Інтерес до бразильського нападника Кауана Еліаса проявляють Арсенал та Манчестер Юнайтед.