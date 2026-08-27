Українська команда напряму потрапила в основну стадію завдяки чемпіонству в УПЛ та вищому рейтингу УЄФА. ніж у конкурентів. Таким чином, "гірники" залишаються єдиним представником України в єврокубках, повідомляє 24 Канал.
Який календар в Лізі чемпіонів
Зрештою жеребкування мало визначити суперників усіх 36-ти учасників Ліги чемпіонів на "етапі ліги". З 2024 року УЄФА відмовилась від формату з групами.
Всі команди розташовані в одній таблиці, кожна з них проведе по вісім зустрічей на цьому етапі. Команди отримали по два суперника з кожного із кошиків:
|
КОШИК 1
|
КОШИК 2
|
ПСЖ
|
Боруссія Д
|
КОШИК 3
|
КОШИК 4
|
Феєнорд
|
Славія
Загалом кожна команда відіграє на цій стадії по 8 матчів, тобто сумарно буде 144 зустрічі на "етапі ліги". Шахтар отримав у суперники наступні команди:У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
- Реал (вдома)
- Інтер (виїзд)
- Спортинг (вдома)
- ПСВ (виїзд)
- Фенербахче (вдома)
- Лейпциг (виїзд)
- АЕК Афіни (вдома)
- Слован Братислава (виїзд)
Всі результати жеребкування Ліги чемпіонів / фото скріншоти:
Як вийти у плей-оф ЛЧ
Повний календар матчів буде опублікований до 30 серпня цього року. Перші ігри відбудуться вже 8 вересня, а "етап ліги" триватиме до кінця січня 2027-го.
Розклад турів Ліги чемпіонів 2026/2027:
|
ТУР
|
ДАТИ
|
1 тур
|
8 – 10 вересня
|
2 тур
|
13 – 14 жовтня
|
3 тур
|
20 – 21 жовтня
|
4 тур
|
3 – 4 листопада
|
5 тур
|
24 – 25 листопада
|
6 тур
|
8 – 9 грудня
|
7 тур
|
19 – 20 січня
|
8 тур
|
27 січня
Для потрапляння у плей-оф Шахтарю необхідно завершити цей етап не нижче 24-го місця. Якщо ж "гірники" зможуть опинитися у топ-вісімці, то вони вийдуть напряму в 1/8 фіналу без участі у стиковому раунді.
Нагадаємо, що домашні матчі Ліги чемпіонів Шахтар проводитиме у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж". Через воєнний стан в Україні "гірники" не можуть проводити єврокубкові матчі на Батьківщині.
До слова, Шахтар може втратити лідера напередодні старту в Лізі чемпіонів. Інтерес до бразильського нападника Кауана Еліаса проявляють Арсенал та Манчестер Юнайтед.