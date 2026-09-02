Витратили більше півмільярда: Манчестер Сіті оформив найдорожчий трансфер в історії АПЛ

У Європі офіційно завершилось літнє трансферне вікно 2026 року. В останній його день топ-клуби активно підписували гравців у надіях посилити склади.

Не залишався осторонь цього процесу і Манчестер Сіті, який витратив найбільшу суму цього літа. Англійський клуб провернув гучний перехід, повідомляє сайт Манчестер Сіті.

Скільки коштував Енцо

Новачком манкуніанців став півзахисник Енцо Фернандес, який до цього грав за Челсі. 25-річний футболіст поставив підпис під п'ятирічним контрактом до 2031 року.

За даними Transfermarkt, перехід обійшовся Манчестер Сіті у 145 мільйонів євро. Це робить Фернандеса найдорожчим трансфером в історії чемпіонату Англії.

Раніше це звання одноосібно утримував Александер Ісак, який минулого року перебрався в Ліверпуль за аналогічну суму. Ба більше, трансфер Енцо став четвертим найдорожчим в історії футболу.

Топ-трансфери за весь час:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ РІК ЗВІДКИ КУДИ СУМА 1 Неймар 2017 Барселона ПСЖ 222 мільйона євро 2 Кіліан Мбаппе 2018 Монако ПСЖ 180 мільйонів євро 3 Усман Дембеле 2017 Боруссія Д Барселона 148 мільйонів євро 4 Енцо Фернандес 2026 Челсі Манчестер Сіті 145 мільйонів євро 5 Александер Ісак 2025 Ньюкасл Ліверпуль 145 мільйонів євро

Кого підписав Манчестер Сіті

Зазначимо, що цього літа Манчестер Сіті побив рекорд за кількістю витрачених коштів протягом одного трансферного вікна. Англійський клуб придбав дев'ятьох футболістів сумарно на 526 мільйонів євро.

Всі трансфери Манчестер Сіті влітку 2026 року:

Енцо Фернандес (Челсі) – 145 мільйонів євро Елліот Андерсон (Ноттінгем Форест) – 135 мільйонів євро Аюб Буадді (Лілль) – 95 мільйонів євро Іліман Ндіає (Евертон) – 70 мільйонів євро Аллан (Палмейрас) – 37,5 мільйона євро Матіс Детурбет (Труа) – 25 мільйонів євро Жеремі Монга (Лестер) – 11,7 мільйона євро Херонімо Рульї (Марсель) – 3,5 мільйона євро Пірс Чарльз (Шеффілд Венздей) – 3,5 мільйона євро

Окрім Фернандеса, в останній день трансферного вікна Сіті також підписав вінгера Евертона Ілімана Ндіає за 70 мільйонів. Але при цьому "голубі" ще й заробили майже 340 мільйонів на продажах.

Як Фернандес грав за Челсі

Нагадаємо, що гравець вийшов на топ-рівень після чемпіонату світу-2022. Тоді Енцо став ключовим гравцем збірної Аргентини та допоміг їй здобути Кубок світу в Катарі.

Одразу після Мундіалю футболіст перейшов з Бенфіки до Челсі за 121 мільйон євро. За цей час хавбек оформив 31 гол та 30 результативних передач у 170-ти матчах за "синіх".

Разом із Челсі Енцо став переможцем Ліги конференцій та Клубного чемпіонату світу. До слова, Манчестер Сіті готується до старту в Лізі чемпіонів 2026/2027.

Команда лише раз вигравала головний єврокубок, перегравши Інтер у фіналі 2023 року. Раніше ми розповідали, що Ліонель Мессі офіційно оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини.