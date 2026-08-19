Марта Костюк прибила експереможницю US Open на престижному турнірі в США

В американському Цинциннаті в ці дні триває престижний тенісний турнір категорії WTA1000. В жіночому розряді стартувала майже сотня спортсменок.

Серед них було і семеро українок. Найдовше з них затрималась на турнірі Марта Костюк, яка пройшла вже три раунди в Цинциннаті, повідомляє 24 Канал.

Кого пройшла Костюк

Киянка пропустила першу стадію завдяки високому рейтингу. В другому раунді Костюк здолала Софію Кенін та вийшла на ще одну імениту американку.

Мова про Слоан Стівенс, яка вигравала раніше US Open у 2017 році та доходила до фіналу Ролан Гаррос у 2018-му. Проте зараз американка йде лише 240-ю в рейтингу WTA.

Марті вдалось виправдати статус фаворитки, хоча в обох сетах Слоан дала бій. У кожному сеті американка починала з брейку, але потім втрачала перевагу.

Марта Костюк – Слоан Стівенс 2:0 (7:5, 7:5)

Були всі шанси побачити тайбрейки після рахунків 5:5 у сетах. Проте Марта дотискала суперницю та вигравала з рахунком 7:5. Таким чином, українка пройшла в 1/8 фіналу.

Як Костюк обіграла Стівенс: дивитися відео

Там вона зіграє проти безпрапорної Мірри Андрєєвої. Росіянка посідає шосту сходинку в рейтингу WTA та вже встигла вибити Олександру Олійникову в Цинциннаті.

На жаль, Еліна Світоліна не змогла продовжити виступи на турнірі через травму. Вже скоро вона має зіграти на US Open у парі зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом.