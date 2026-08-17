Українки зіграли свої поєдинки другого кола на турнірі у Цинциннаті. Про їх результати та перебіг повідомляє 24 Канал.

Як зіграла Марта Костюк

Для другої ракетки України шлях на турнірі, а саме з другого кола свою гру розпочали сіяні Марта та Еліна, розпочався матчем проти американки Софії Кенін, яка зараз йде поза першою сотнею рейтингу.

Марта Костюк – Софія Кенін – 2:1 (4:6, 6:3, 7:5)

У грі Костюк проблемою став відсоток першої подачі на рівні 53%, а також 7 подвійних помилок. У третій партії українка поступалась з рахунком 0:3, але зуміла переломити хід зустрічі.

Огляд матчу Костюк – Кенін: дивіться відео

Статистика особистих матчів тепер рівна – 1:1.

Як зіграла Еліна Світоліна

Згодом на корт вийшла Еліна Світоліна, якій протистояла 19-річна представниця Чехії Тереза Валентова.

Еліна Світоліна – Тереза Валентова – 2:1 (3:6, 7:6, 6:0)

У більш скрутному становищі опинилась Еліна Світоліна. Лідерка українського національного рейтингу програла перший сет своїй опонентці, а у другому опинилась на межі поразки, коли чешка двічі подавала на матч.

За рахунку 5:4 на свою користь Валентова не реалізувала п’ять матчболів, а при 6:5 – ще два. Другий сет перейшов на тайбрейк, де з рахунком 7:5 виграла Світоліна.

Після перерви перед третім сетом суперниця українки так і не зуміла зібратись – 6:0 Світоліна.

Огляд матчу Світоліна – Валентова: дивіться відео

Цей матч був першим в історії протистоянь тенісисток

Що далі для українок

Основну сітку змагань уже покинули Ангеліна Калініна та Дарія Снігур, які програли у другому колі. У першому раунді вибула Юлія Стародубцева. Світоліна та Марта Костюк вийшли до 1/16 фіналу.

На шляху Еліни тепер стоїть китаянка Сію Ван, а Марта поміряється силами з американкою Слоан Стівенс. Поєдинки відбудуться 18 серпня. Точний час та розклад ігор наразі невідомий.

Уже 30 серпня розпочнеться останній у році турнірі серії Grand Slam – US Open. Він пройде у Нью-Йорку.