Украинские теннисистки провели свои матчи второго раунда на турнире в Цинциннати. Об их результатах и ходе матчей сообщает 24 Канал.

Как сыграла Марта Костюк

Для второй ракетки Украины путь на турнире, а именно со второго раунда, начался с матча против американки Софии Кенин, которая сейчас находится за пределами первой сотни рейтинга.

Марта Костюк – София Кенин – 2:1 (4:6, 6:3, 7:5)

В игре Костюк помешали процент первой подачи на уровне 53%, а также 7 двойных ошибок. В третьем сете украинка уступала со счетом 0:3, но сумела переломить ход встречи.

Обзор матча Костюк – Кенин: смотрите видео

Статистика личных встреч теперь равна – 1:1.

Как сыграла Элина Свитолина

Впоследствии на корт вышла Элина Свитолина, которой противостояла 19-летняя представительница Чехии Тереза Валентова.

Элина Свитолина – Тереза Валентова – 2:1 (3:6, 7:6, 6:0)

В более сложной ситуации оказалась Элина Свитолина. Лидер украинского национального рейтинга проиграла первый сет своей сопернице, а во втором оказалась на грани поражения, когда чешка дважды подавала на матч.

При счете 5:4 в свою пользу Валентова не реализовала пять матчболов, а при 6:5 – еще два. Второй сет перешел в тай-брейк, где со счетом 7:5 победила Свитолина.

После перерыва перед третьим сетом соперница украинки так и не сумела собраться – 6:0 Свитолина.

Обзор матча Свитолина – Валентова: смотрите видео

Этот матч стал первым в истории противостояний теннисисток

Что дальше для украинок

Основную сетку соревнований уже покинули Ангелина Калинина и Дарья Снигур, которые проиграли во втором круге. В первом раунде выбыла Юлия Стародубцева. Свитолина и Марта Костюк вышли в 1/16 финала.

На пути Элины теперь стоит китаянка Сию Ван, а Марта померится силами с американкой Слоан Стивенс. Поединки состоятся 18 августа. Точное время и расписание матчей пока неизвестны.

Уже 30 августа начнется последний в этом году турнир серии Grand Slam – US Open. Он пройдет в Нью-Йорке.