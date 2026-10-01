Де безкоштовно дивитися матч Україна – Північна Ірландія

Збірна України у п'ятницю, 2 жовтня, формально зіграє свій перший домашній матч у новому сезоні Ліги націй 2026/2027. У Словаччині команда італійського фахівця Андреа Мальдери зустрінеться з Північною Ірландією.

Гра відбудеться у Трнаві (Словаччина) на стадіоні імені Антона Малатинського та розпочнеться о 21:45, повідомляє 24 Канал.

Україна – Північна Ірландія: де дивитися матч

Офіційним транслятором матчів Ліги націй є медіасервіс MEGOGO, який покаже матч Україна – Північна Ірландія.

Але для того, щоб переглянути поєдинок, не обов'язково мати передплату на OTT-платформі.

Наступний матч збірної України можна буде безплатно подивитися на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

Як подивитися матч України онлайн

Поєдинок можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S, "ТБ + Кіно" та "Спорт".

Трансляція також буде доступна в розділі "Спорт" та на окремих тимчасових каналах, які з'являться на платформі у день матчу.

Результати України в Лізі націй

Україна та Північна Ірландія виступають у другому за силою дивізіоні Ліги націй – Лізі B. У стартових двох поєдинках команди набрали по 4 очки.

"Синьо-жовті" перемогли Угорщину, після чого зіграли внічию з Грузією. Водночас Північна Ірландія здолала Грузію, але розділила очки з угорцями.

Щодо очних протистоянь, то Україна тричі перемагала свого наступного суперника й тільки один раз поступилася. Ще дві гри між Україною та Північною Ірландією закінчилися нічиєю.