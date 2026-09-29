Наступним суперником збірної України стане команда Північної Ірландії, повідомляє 24 Канал. Гра відбудеться у Трнаві (Словаччина) на стадіоні "Антона Малатінскего".

Коли відбудеться матч Україна – Північна Ірландія

Матч третього туру групового етапу Ліги націй між Україною та Північною Ірландією відбудеться у п'ятницю, 2 жовтня. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Для "синьо-жовтих" це формально перший домашній поєдинок у межах нового розіграшу Ліги націй 2026/2027. Перед цим Україна переграла угорців та розписала нульову нічию з грузинами.

До очного поєдинку обидві команди підходять лідерами квартету в дивізіоні В. Україна та Північна Ірландія набрали по 4 бали, тоді як Угорщина та Грузія – по одному.

Історія зустрічей України та Північної Ірландії

Україна та Північна Ірландія зіграли між собою 6 матчів, з яких відразу 5 були офіційні. Наразі статистична перевага на користь "синьо-жовтих", які здобули 3 перемоги.

Ще два поєдинки завершилися нічиєю, а єдина перемога Північної Ірландії датована 16 червня 2016 року. Тоді українська збірна поступилася своєму супернику на груповому етапі чемпіонату Європи та втратила шанси зіграти у плей-оф.