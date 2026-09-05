Трубін ризикує провести сезон на лаві запасних: тренер Бенфіки розкрив майбутнє воротаря

Анатолій Трубін потрапив у не надто приємну кар’єрну ситуацію. Український воротар ризикує провести поточну кампанію на лаві запасних.

Про перспективи 25-річного футболіста збірної України розповів головний тренер "орлів" Марку Сліва. Слова фахівця цитує офіційний сайт Бенфіки.

Яке рішення Бенфіки щодо Трубіна

Наразі українець втратив місце у рамці воріт лісабонського клубу, тож одним з імовірних сценаріїв є відхід Анатолія в інший клуб. Заперечив такий розвиток подій тренер Бенфіки.

Він залишиться,

– сказав Марку Сілва.

Зазначимо, що трансферне вікно у Португалії відкрите до 15 вересня, тому Трубін міг би перейти в іншу лігу, де теж це діє відповідний період.

Що далі для Анатолія Трубіна

Марку Сілва очолив "орлів" на старті кампанії 2026/27. Практично одразу наш земляк перестав бути першим вибором на позицію воротаря.

Починаючи з 6 серпня українець уже сім разів поспіль залишився на лаві запасних. Місце у воротах зайняв 24-річний португалець Самуель Соареш.

Тепер воротар збірної України, схоже, щонайменше до зими ризикує залишитись без ігрової практики. Наприкінці літа з’являлась інформація про інтерес до нього від клубу Бундесліги Гамбурга, але трансферне вікно у Німеччині закрилось 31 серпня.