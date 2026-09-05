О перспективах 25-летнего футболиста сборной Украины рассказал главный тренер "орлов" Марку Слива. Слова специалиста приводит официальный сайт Бенфики.

Какое решение приняла Бенфика в отношении Трубина

В настоящее время украинец потерял место в воротах лиссабонского клуба, поэтому одним из вероятных сценариев является переход Анатолия в другой клуб. Опроверг такое развитие событий тренер "Бенфики".

Он останется,

– сказал Марку Силва.

Отметим, что трансферное окно в Португалии открыто до 15 сентября, поэтому Трубин мог бы перейти в другую лигу, где также действует соответствующий период.

Что дальше у Анатолия Трубина

Марку Силва возглавил "орлов" в начале сезона 2026/27. Практически сразу наш земляк перестал быть первым выбором на позиции вратаря.

Начиная с 6 августа украинец уже семь раз подряд оставался на скамейке запасных. Место в воротах занял 24-летний португалец Самуэль Соареш.

Теперь вратарь сборной Украины, похоже, как минимум до зимы рискует остаться без игровой практики. В конце лета появлялась информация об интересе к нему со стороны клуба Бундеслиги Гамбург, но трансферное окно в Германии закрылось 31 августа.