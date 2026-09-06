"Він не готовий": тренер Мудрика жорстко оцінив дебют українця у Тоттенгемі

Сталася подія, на яку українські вболівальники чекали 647 днів – саме стільки Михайло Мудрик не виходив на поле в офіційному матчі через допінгову дискваліфікацію. Вінгер дебютував за Тоттенгем у матчі АПЛ з Ноттінгемом.

Мудрик вийшов на заміну у другому таймі. Дива не сталося: феєрити Михайло після довгої перерви одразу не почав, пише 24 Канал.

Як Мудрик виступив у своєму першому матчі за Тоттенгем

Першою ж дією українця після довгоочікуваного повернення на поле стало порушення правил. До фінального свистка він також встиг один раз змусити сфолити суперника, віддати дві передачі, з яких лише одна була точною, виграти 1 дуель з 2, неточно навісити, здійснити загалом лише 4 дотики до м'яча, два з яких завершилися втратами.

Статистичні портали дали Мудрику не провальну, але й дуже посередню оцінку у 6,7 бала.

Що сказав про дебют Мудрика Роберто Де Дзербі

Італійський наставник "шпор" після нульової нічиєї з Ноттінгем Форест був відвертий щодо своїх гравців на позиції лівого вінгера.

Колишній коуч Шахтаря прямо заявив, що Мудрик ще не готовий до гри: "Він працює над тим, щоб досягти найкращої фізичної форми. Йому потрібен час, йому потрібно працювати".

Водночас Де Дзербі розкритикував суперника Мудрика за позицією Матіса Теля: "Це гравець із великим потенціалом. Але й Матіс приймає занадто багато неправильних рішень, так само як і Мудрик".

Наступна нагода показати себе в українця буде 12 вересня, коли Тоттенгем гратиме з Евертоном Віталія Миколенка.