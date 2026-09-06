Мудрик вышел на замену во втором тайме. Чуда не произошло: после долгого перерыва Михаил не стал сразу же творить чудеса, пишет 24 Канал.

Как Мудрик выступил в своем первом матче за Тоттенхэм

Первым же действием украинца после долгожданного возвращения на поле стало нарушение правил. До финального свистка он также успел один раз заставить соперника совершить фол, отдать две передачи, из которых только одна была точной, выиграть 1 дуэль из 2, неточно навесить, совершить в общей сложности всего 4 касания мяча, два из которых завершились потерями.

Статистические порталы дали Мудрику не провальную, но и очень посредственную оценку в 6,7 балла.

Что сказал о дебюте Мудрика Роберто Де Дзерби

Итальянский наставник "шпор" после нулевой ничьей с "Ноттингем Форест" был откровенен в отношении своих игроков на позиции левого вингера.

Бывший тренер "Шахтера" прямо заявил, что Мудрик еще не готов к игре: "Он работает над тем, чтобы достичь наилучшей физической формы. Ему нужно время, ему нужно работать".

В то же время Де Дзерби раскритиковал соперника Мудрика по позиции Матиса Теля: "Это игрок с большим потенциалом. Но и Матис принимает слишком много неправильных решений, так же как и Мудрик".

Следующая возможность проявить себя у украинца будет 12 сентября, когда "Тоттенхэм" сыграет с "Эвертоном" Виталия Николенко.