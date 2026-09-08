Михайло Мудрик зробить у вересні ще одне велике повернення

Українець Михайло Мудрик вже встиг пройти перші кроки на шляху до повноцінного перезавантаження кар'єри: став гравцем Тоттенгема і провів на полі перші хвилини в офіційному матчі. Тепер справа за відновленням виступів у збірній – і такий шанс у нього буде вже зовсім скоро.

Інсайдер Ігор Бурбас стверджує, що тренерський штаб національної української команди не змарнує шанс посилитися Мудриком на осінні матчі, які відбудуться у новому інтенсивному графіку, пише 24 Канал.

Мудрик повертається у збірну

Українська асоціація футболу ще не оприлюднила кадрові рішення нового тренера збірної Андреа Мальдери на поєдинки великого вікна міжнародних матчів, яке розпочнеться у вересні, а продовжиться на початку жовтня.

Проте журналістам вже стало відомо, що Михайло Мудрик потрапить до заявки і отримає шанс вперше за півтора року зіграти у жовтій футболці з тризубом на грудях.

На тлі традиційного для збірної кадрового голоду на лівому фланзі атаки навіть відсутність у Мудрика ігрової практики та неоптимальні кондиції не можуть стати на заваді виклику до головної команди.

Графік збірної восени

Чергове "покращення" від ФІФА призвело до того, що збірній України, як і решті команд континенту, доведеться стартувати у Лізі Націй у божевільному темпі. За 11 днів команда має провести одразу чотири поєдинки.

25 вересня. Угорщина – Україна

28 вересня. Грузія– Україна

2 жовтня. Україна – Північна Ірландія

5 жовтня. Україна – Угорщина

При цьому в Андреа Мальдери існують чималі проблеми зі складом: багато українських гравців нині або травмовані, або втратили статус основних у своїх клубах. А деякі команди просто відмовляються відпускати своїх футболістів у збірну під приводом лікування ушкодження.