Представник Англійської Прем’єр-ліги може не відпустити футболіста у розташування збірної України. Про це повідомив ютуб-канал "ТаТоТаке".

Що відомо про участь Ярмолюка у Лізі націй

Наприкінці серпня футболіст отримав пошкодження стегна у поєдинку свого клубу у матчі Кубка англійської ліги. У наступних матчах він повернувся на футбольне поле.

Однак, навіть попри це, Брентфорд може не відпустити 22-річного опорного півзахисника до табору національної збірної України, у якому гравці зберуться аж наприкінці вересня.

Для нас, звісно, це мінус, для Брентфорда це зрозуміла історія. Я нагадаю, що Ярмолюка кілька разів або не відпускали у різного роду збірні або певним чином обмежували його перебування на полі, як це було на молодіжному чемпіонаті Європи,

– пояснив Михайло Співаковський.

Журналіст додав, що медичний штаб цього футбольного клубу полюбляє використовувати перерву на матчі збірних для заліковування пошкоджень своїх гравців.

З ким гратиме збірна України у Лізі націй

Свої наступні матчі Україна проведе вже наприкінці вересня. 25-го числа наша команда зіграє на виїзді, суперником стане збірна Угорщини. Зустріч пройде в Будапешті. Початок – о 21:45 за київським часом.

Цей матч стане першим з шести, які Україна проведе в групі Ліги націй в рамках дивізіону В. Також в наш квартет потрапили Грузія та Північна Ірландія.

Нещодавно стало відомо, де дивитись поєдинки "синьо-жовтих" у Лізі націй.