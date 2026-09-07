Представник Англійської Прем’єр-ліги може не відпустити футболіста у розташування збірної України. Про це повідомив ютуб-канал "ТаТоТаке".
Що відомо про участь Ярмолюка у Лізі націй
Наприкінці серпня футболіст отримав пошкодження стегна у поєдинку свого клубу у матчі Кубка англійської ліги. У наступних матчах він повернувся на футбольне поле.
Однак, навіть попри це, Брентфорд може не відпустити 22-річного опорного півзахисника до табору національної збірної України, у якому гравці зберуться аж наприкінці вересня.
Для нас, звісно, це мінус, для Брентфорда це зрозуміла історія. Я нагадаю, що Ярмолюка кілька разів або не відпускали у різного роду збірні або певним чином обмежували його перебування на полі, як це було на молодіжному чемпіонаті Європи,
– пояснив Михайло Співаковський.
Журналіст додав, що медичний штаб цього футбольного клубу полюбляє використовувати перерву на матчі збірних для заліковування пошкоджень своїх гравців.
З ким гратиме збірна України у Лізі націй
Свої наступні матчі Україна проведе вже наприкінці вересня. 25-го числа наша команда зіграє на виїзді, суперником стане збірна Угорщини. Зустріч пройде в Будапешті. Початок – о 21:45 за київським часом.
Цей матч стане першим з шести, які Україна проведе в групі Ліги націй в рамках дивізіону В. Також в наш квартет потрапили Грузія та Північна Ірландія.
Нещодавно стало відомо, де дивитись поєдинки "синьо-жовтих" у Лізі націй.