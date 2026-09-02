"Мій футбольний батько": Мудрик висловив радість від роботи з екстренером Шахтрая у Тоттенгемі

Новачок лондонського Тоттенгема Михайло Мудрик висловився про нагоду знову працювати з італійським тренером Роберто Де Дзербі. Українець не приховував емоцій.

Мудрик, який перейшов в оренду до іншого лондонського клубу, вважає, що робота з наставником "шпор" може дати хороший поштовх для його прогресу. Слова футболіста цитує сайт Тоттенгема.

Слова Мудрика про Де Дзербі

Михайло відзначив вклад Де Дзербі у його розвиток під час спільної роботи у Шахтарі.

Він – мій футбольний батько. Я вірю йому, я довіряю йому. Якщо я йому потрібен – я завжди тут. Я знаю, чого він від мене хоче. І з ним я завжди відчуваю, що прогресую. Він може витягнути з тебе найкраще і направити тебе правильним шляхом, щоб ти розвивав свої навички та свою гру,

– сказав Мудрик.

Додатково 25-річний вінгер відзначив, що команди цього тренера зазвичай мають розумний, атакувальний і домінантний стиль гри, який "чудово підходить усім атакувальним гравцям".

Михайло Мудрик та Роберто Де Дзербі працювали разом у сезоні 2021/22. Під керівництвом італійця тодішній талант Шахтаря провів 19 матчів, у яких забив 2 голи та дав 9 асистів.

Перед початком повномасштабної війни в Україні Де Дзербі відзначав талант підопічного та висловлював думку, що Михайло виграє "Золотий м’яч".

Що відомо про оренду Мудрика у Тоттенгем

За інсайдерською інформацією, Мудрику у Тоттенгемі гарантована участь не менше ніж в половині матчів клубу у сезоні.

"Шпори" візьмуть на себе виплату зарплати вінгеру, а наприкінці оренди матимуть можливість викупити контракт футболіста у Челсі за 75 мільйонів фунтів стерлінгів.