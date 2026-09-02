Мудрик, перешедший в аренду в другой лондонский клуб, считает, что работа с тренером "шпор" может стать хорошим стимулом для его прогресса. Слова футболиста приводит сайт Тоттенхэма.

Слова Мудрика о Де Дзерби

Михаил отметил вклад Де Дзерби в его развитие во время совместной работы в Шахтере.

Он – мой футбольный отец. Я верю ему, я доверяю ему. Если я ему нужен – я всегда здесь. Я знаю, что он от меня хочет. И с ним я всегда чувствую, что прогрессирую. Он может извлечь из тебя лучшее и направить тебя по правильному пути, чтобы ты развивал свои навыки и свою игру,

– сказал Мудрик.

Кроме того, 25-летний вингер отметил, что команды этого тренера обычно отличаются умным, атакующим и доминирующим стилем игры, который "прекрасно подходит всем атакующим игрокам".

Михаил Мудрик и Роберто Де Дзерби работали вместе в сезоне 2021/22. Под руководством итальянца тогдашний талант Шахтера провел 19 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 9 голевых передач.

Перед началом полномасштабной войны в Украине Де Дзерби отмечал талант своего подопечного и высказывал мнение, что Михаил выиграет "Золотой мяч".

Что известно об аренде Мудрика в Тоттенхэме

По инсайдерской информации, Мудрику в Тоттенхэме гарантировано участие как минимум в половине матчей клуба в сезоне.

"Шпоры" возьмут на себя выплату зарплаты вингеру, а по окончании аренды смогут выкупить контракт футболиста у Челси за 75 миллионов фунтов стерлингов.