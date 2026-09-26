Маркевич вважає футболіста Шахтаря найкращим у збірній України: чому це не Сікан

Колишній головний тренер збірної України поділився враженнями від старту національної команди у Лізі націй. Фахівець висловився про героя матчу.

Уболівальники визнали найефективнішим футболістом команди Андреа Мальдери нападника Данила Сікана. Власними думками про це поділився Мирон Маркевич, пише сайт META.ua.

Кого Маркевич вважає кращим за Сікана

Досвідчений фахівець відзначив вклад нападника Андерлехта, який став автором єдиного гола у матчі, але віддав перевагу іншому виконавцю.

Переоцінити заслугу Сікана важко, але, на мій погляд, я б назвав таким Очеретька. Опорний півзахисник виконав дуже великий обсяг роботи. Його гра у відборі була чудовою. І при цьому він ще встигав підігравати партнерам. Олег прибавив на очах,

– зазначив Маркевич.

За словами тренера, якщо півзахисник Шахтаря зможе ще покращити свою гру, то стане провідним футболістом навіть на європейському рівні.

Що далі для збірної України

Підопічні Андреа Мальдери матимуть непростий графік. Уже за два дні, у понеділок, 28 вересня, українці зіграють виїзний матч проти Грузії.

Календар ігор на вересень та жовтень наступний:

28 вересня, 19:00. Грузія – Україна

2 жовтня, 21:45. Україна – Північна Ірландія

5 жовтня, 21:45. Україна – Угорщина

Головний тренер збірної України висловився про насичений розклад турніру.