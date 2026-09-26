Після переможної гри у Будапешті Андеа Мальдера поспілкувався з журналістами. Розпитували наставника української збірної й про роботу в умовах щільного графіка, пише 24 Канал.

Що Мальдера сказав про перші чотири матчі у Лізі націй

Головний тренер збірної України відповів на порівняння зі своїм німецьким колегою Юргеном Клоппом.

Зокрема, пішла мова про те, що тренер збірної Німеччини сформував дві окремі заявки своєї команди і після другого туру набір його футболістів докорінно зміниться.

Треба спочатку мати цих 50 гравців. Звісно, дуже непросто мати такий насичений графік, такий блок матчів один за одним. Деякі, як Німеччина, мають дві команди фактично. Італія, мені здається, викликала 34 гравці. І складність – це не просто матч. Це управління тренуванням, всіма ресурсами, які ти маєш. Я думаю, що це складно для всіх головних тренерів. Це новий досвід, ми намагаємося адаптуватися до нього,

– сказав Мальдера.

Італійський фахівець розповів трохи про плани збірної України на найближчі кілька днів

"Наприклад, завтра зранку (26 вересня – 24 Канал) у нас тренування, і після обіду ми вже мусимо вирушати в дорогу у Тбілісі. І буквально два дні залишається до матчу. Енергія, на жаль, вичерпується Це об’єктивний факт, ми будемо намагатися добре відновитися і бути готовими", – додав тренер збірної.

Зазначимо, що у першому турі збірна України перемогла Угорщину (1:0). Єдиний гол у матчі наприкінці першого тайму забив Данило Сікан.

Що далі для збірної України

Вже через два дні, у понеділок, команда має на виїзді зіграти з Грузією.

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