После победного матча в Будапеште Андеа Мальдера пообщался с журналистами. Тренера украинской сборной расспрашивали и о работе в условиях плотного графика, пишет 24 Канал.

Что Мальдера сказал о первых четырех матчах в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины ответил на сравнение со своим немецким коллегой Юргеном Клоппом.

В частности, речь зашла о том, что тренер сборной Германии сформировал две отдельные заявки своей команды и после второго тура состав его футболистов кардинально изменится.

Сначала нужно иметь этих 50 игроков. Конечно, очень непросто справляться с таким насыщенным графиком, таким блоком матчей один за другим. Некоторые, как Германия, фактически имеют две команды. Италия, мне кажется, вызвала 34 игрока. И сложность – это не просто матч. Это управление тренировками, всеми ресурсами, которые у тебя есть. Я думаю, что это сложно для всех главных тренеров. Это новый опыт, мы пытаемся адаптироваться к нему,

– сказал Мальдера.

Итальянский специалист рассказал немного о планах сборной Украины на ближайшие несколько дней

"Например, завтра утром (26 сентября – 24 Канал) у нас тренировка, а после обеда мы уже должны отправляться в Тбилиси. И до матча остается буквально два дня. Энергия, к сожалению, иссякает. Это объективный факт, мы будем стараться хорошо восстановиться и быть готовыми", – добавил тренер сборной.

Отметим, что в первом туре сборная Украины победила Венгрию (1:0). Единственный гол в матче в конце первого тайма забил Даниил Сикан.

Что дальше для сборной Украины

Уже через два дня, в понедельник, команде предстоит сыграть на выезде с Грузией.

Расписание матчей на сентябрь и октябрь следующее: