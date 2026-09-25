Поєдинок Угорщина – Україна розпочнеться о 21:45 за київським часом. Стежити за грою онлайн можна на сайті 24 Каналу.

Угорщина – Україна онлайн

Обидві команди виступають у другій за силою Лізі B, де суперниками України та Угорщини також є команди Грузії та Північної Ірландії. Усі поєдинки групового етапу Ліги націй відбудуться восени 2026 року.

Для української збірної це вже п'ятий сезон у Лізі націй: тричі команда грала у Лізі B та одного разу – в елітній Лізі А.

До поєдинку з угорцями збірна України підходить з новим головним тренером Андреа Мальдерою, який очолив команду навесні. Це буде перший офіційний матч для італійського фахівця на чолі "синьо-жовтих".

Водночас наша збірна спробує вперше переграти Угорщину, адже дві попередні гри у 1992 році завершилися на користь географічного сусіда України.

24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Угорщина – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Текстовий онлайн з'явиться у день матчу.