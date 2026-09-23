У першій грі підопічні Андреа Мальдери зустрінуться у Будапешті зі збірною Угорщини, повідомляє 24 Канал. Гра відбудеться на "Пушкаш Арені".

Коли почнеться трансляція матчу Угорщина – Україна

Стартовий свисток у матчі Угорщина – Україна пролунає о 21:45 за Києвом.

Проте початок трансляції зі стадіону розпочнеться на медіасервісі MEGOGO раніше. Зокрема, о 20:30 на вболівальників збірної України очікує студія, в якій експерти обговорять деталі поєдинку.

Саме на MEGOGO можна буде дивитися гру Угорщина – Україна онлайн.

У якій формі збірні Угорщини та України

Збірна Угорщини в минулому розіграші Ліги націй виступала в елітному дивізіоні та фінішувала третьою у своїй групі. Однак угорці залишили Лігу А після стикових зустрічей проти Туреччини.

За минулий рік угорські футболісти зазнали тільки однієї поразки, поступившись Ірландії з рахунком 2:3 у кваліфікації чемпіонату світу. У поточному році угорці провели чотири контрольні гри на домашній арені: перемогли Словенію, Фінляндію та Казахстан, а також зіграли внічию з Грецією.

Українська збірна в попередньому змагальному циклі грала в Дивізіоні В і посіла друге місце у квартеті завдяки виїзній перемозі над Албанією. У стикових поєдинках за підвищення в класі "синьо-жовті" програли Бельгії.

А в півфіналі відбору на світовий форум українці поступилися Швеції, після чого виграли спаринг в Албанії з рахунком. Після того, як команду очолив Андреа Мальдера, збірна обіграла Польщу та зазнала поразки від Данії.