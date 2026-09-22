У Будапешті на "Пушкаш Арені" українські футболісти зіграють проти збірної Угорщини у межах першого туру Ліги націй УЄФА, повідомляє 24 Канал.

Коли наступний матч збірної України

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 25 вересня, та розпочнеться о 21:45 за Києвом.

Україна та Угорщина виступають у другому за силою дивізіоні турніру – Лізі B. Суперниками обох команди по групі також є команди Грузії та Північної Ірландії.

Регламент Ліги націй 2026

У групі збірної України чотири команди борються за дві перепустки в елітну Лігу A, щоб боротися з такими топ-збірними Європи, як-от Іспанія, Франція, Англія, Німеччина тощо.

Переможець групи потрапить у вищий дивізіон напряму, тоді як збірна, що фінішує на другій сходинці, виборюватиме право грати у Лізі А в стикових матчах.

Також стикові зустрічі очікують на аутсайдера квартету, якому доведеться боротися з представниками третьої за силою Ліги C, щоб зберегти місце у дивізіоні B.

Команда, яка посяде третє місце, залишиться у Лізі B.

В історії Ліги націй вже відбулося 4 сезони й збірна України тільки одного разу виступала у Лізі A. Однак "синьо-жовті" ніколи не вилітали з Ліги B.