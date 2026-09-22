В Будапеште на "Пушкаш Арене" украинские футболисты сыграют против сборной Венгрии в рамках первого тура Лиги наций УЕФА, сообщает 24 Канал.

Когда состоится следующий матч сборной Украины

Матч состоится в пятницу, 25 сентября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Украина и Венгрия выступают во втором по силе дивизионе турнира – Лиге B. Соперниками обеих команд по группе также являются сборные Грузии и Северной Ирландии.

Регламент Лиги наций 2026

В группе сборной Украины четыре команды борются за два путевых билета в элитную Лигу A, чтобы сразиться с такими топ-сборными Европы, как Испания, Франция, Англия, Германия и другие.

Победитель группы напрямую попадает в высший дивизион, тогда как сборная, занявшая второе место, будет бороться за право играть в Лиге А в стыковых матчах.

Также стыковые матчи ждут аутсайдера группы, которому придется сражаться с представителями третьей по силе Лиги C, чтобы сохранить место в дивизионе B.

Команда, занявшая третье место, останется в Лиге B.

В истории Лиги наций уже прошло 4 сезона, и сборная Украины только однажды выступала в Лиге А. Однако "сине-желтые" никогда не вылетали из Лиги B.