Обе национальные команды проведут оба очных матча уже в ходе этой международной паузы. О том, сколько же стоят сборные Украины и Венгрии, сообщает 24 Канал.
Стоимость заявок сборных Украины и Венгрии
У команд пока несколько неравные составы, ведь Андреа Мальдера заявил на предстоящие матчи 30 игроков, в то время как Марко Росси – 25.
В таких условиях сборная Венгрии уступает по стоимости. Ее оценочная стоимость составляет 186,6 миллиона евро, тогда как Украина "стоит" 262,4 миллиона евро, по информации портала Transfermarkt.
Топ-10 самых дорогих футболистов противостояния:
- 1. Доминик Собослай, Венгрия, Ливерпуль, 100 миллионов евро;
- 2. Илья Забарный, Украина, ПСЖ, 40 миллионов евро;
- 3. Милош Керкез, Венгрия, Ливерпуль, 35 миллионов евро;
- 4–6. Анатолий Трубин, Украина, Бенфика, 25 миллионов евро;
- 4–6. Виталий Миколенко, Украина, Эвертон, 25 миллионов евро;
- 4–6. Георгий Судаков, Украина, Бенфика, 25 миллионов евро;
- 7–8. Виктор Цыганков, Украина, Аякс, 15 миллионов евро;
- 7-8. Владислав Ванат, Украина, Жирона, 15 миллионов евро;
- 9. Алекс ВОТ, Венгрия, Борнмут, 12 миллионов евро;
- 10-11. Николай Матвиенко, Украина, Шахтер, 12 миллионов евро;
- 10-11. Матвей Пономаренко, Украина, Динамо, 12 миллионов евро.
С самыми дорогими футболистами обеих команд все понятно. Здесь можно выделить Доминика Собослая и Илью Забарного, которые оказались в верхней части списка.
Среди самых дешевых неожиданно оказался Андрей Ярмоленко. Легендарный 36-летний вингер стоит 1 миллион евро. Дешевле в сборной Украины только дебютант Иван Варфоломеев из английского Линкольна – 700 тысяч евро.
В сборной Венгрии внизу списка находятся Арон Докторич (Вашаш), который оценивается в 300 тысяч евро, и Бенце Гундел-Такач (Залаегерсег) – 400 тысяч евро.
Когда будет играть Украина
Напомним, что Украина будет играть в дивизионе В Лиги наций. Соперниками "сине-желтых" по группе будут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.
Расписание матчей на сентябрь и октябрь следующее:
- 25 сентября, 21:45. Венгрия – Украина
- 28 сентября, 19:00. Грузия – Украина
- 2 октября, 21:45. Украина – Северная Ирландия 5 октября,
- 21:45. Украина – Венгрия
Напомним, что эксклюзивно для 24 Канала перспективы сборной Украины в стартовом отрезке Лиги наций 2026/27 проанализировал известный тренер Олег Федорчук.