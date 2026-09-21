Дві національні команди проведуть обидва очні поєдинки уже у цю міжнародну паузу. Про те, скільки ж коштують збірні України та Угорщини повідомляє 24 Канал.
Ціна заявок збірних України та Угорщини
Команди наразі мають дещо нерівні склади, адже Андреа Мальдера заявив на майбутні матчі 30 виконавців, у той момент як Марко Россі – 25.
За таких умов збірна Угорщини поступається у ціні. Її оціночна вартість 186,6 мільйонів євро, коли Україна "коштує" 262,4 мільйона євро за інформацією порталу Transfermarkt.
Топ-10 найдорожчих футболістів протистояння:
- 1. Домінік Собослаї, Угорщина, Ліверпуль, 100 мільйонів євро;
- 2. Ілля Забарний, Україна, ПСЖ, €40 мільйонів євро;
- 3. Мілош Керкез, Угорщина, Ліверпуль, 35 мільйонів євро;
- 4-6. Анатолій Трубін, Україна, Бенфіка, 25 мільйонів євро;
- 4-6. Віталій Миколенко, Україна, Евертон, 25 мільйонів євро;
- 4-6. Георгій Судаков, Україна, Бенфіка, 25 мільйонів євро;
- 7-8. Віктор Циганков, Україна, Аякс, 15 мільйонів євро;
- 7-8. Владислав Ванат, Україна, Жирона, 15 мільйонів євро;
- 9. Алекс Тот, Угорщина, Борнмут, 12 мільйонів євро;
- 10-11. Микола Матвієнко, Україна, Шахтар, 12 мільйонів євро;
- 10-11. Матвій Пономаренко, Україна, Динамо, 12 мільйонів євро.
З найдорожчими футболістами обох команд усе зрозуміло. Тут можна виділити Домініка Собослая та Іллю Забарного, які опинились нагорі списку.
Серед найдешевших несподівано знайшлось місце Андрію Ярмоленку. Легендарний 36-річний вінгер коштує 1 мільйон євро. Дешевше у збірній України лише дебютант Іван Варфоломєєв з англійського Лінкольна – 700 тисяч євро.
В Угорщини внизу списку Арон Докторіч (Вашаш), який оцінюється у 300 тисяч євро, та Бенце Гундел-Такач (Залаегерсег) – 400 тисяч євро.
Коли гратиме Україна
Нагадаємо, що Україна гратиме в дивізіоні В Ліги націй. Суперниками "синьо-жовтих" по групі будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.
Календар ігор на вересень та жовтень наступний:
- 25 вересня, 21:45. Угорщина – Україна
- 28 вересня, 19:00. Грузія – Україна
- 2 жовтня, 21:45. Україна – Північна Ірландія 5 жовтня,
- 21:45. Україна – Угорщина
Нагадаємо, що ексклюзивно для 24 Каналу перспективи збірної України у стартовому відрізку Ліги націй 2026/27 проаналізував відомий тренер Олег Федорчук.