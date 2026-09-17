До списку Мальдери потрапили одразу 30 виконавців. Окрім перевірених бійців у заявку потрапили п’ятеро новачків, а наприклад, Олександр Андрієвський повертається до збірної після майже дев’ятирічної відсутності.

Про те, що у вересні та жовтні очікувати від національної команди, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів відомий український тренер та футбольний експерт, колишній наставник сімферопольської Таврії Олег Федорчук.

Чим здивував Мальдера і чому акцент на УПЛ це добре

Серед вибраних головним тренером виконавців 17 представляють українську першість. Олег Федорчук зазначив, що в умовах різних кадрових проблем його вибір Андреа Мальдери не здивував.

Гадаю, що практично усі позиції прогнозовані. Але є тенденція – головний тренер сподівається не лише на легіонерів, а й на український чемпіонат. Він особисто, наживо, дивиться багато матчів УПЛ. Я вважаю цей напрямок вірним, такий тренд мені подобається,

– сказав експерт.

Фахівець додав, що у випадку, коли футболісти набирають хорошу форму та результативно грають – їх потрібно відзначати.

Чи витримають навантаження новачки та захисники збірної

Серед абсолютних дебютантів України знайшлось місце п’ятьом виконавцям. Нагоду вперше одягнути футболку дорослої збірної отримали: Олександр Драмбаєв (ЛНЗ), Артем Степанов (Утрехт, Нідерланди), Ілля Крупський (ФК Харків), Максим Хлань (Гурнік, Польща) та Іван Варфоломєєв (Лінкольн Сіті, Англія).

За словами експерта, такі рішення головного тренера є обґрунтованими, адже їх диктує кадровий дефіцит.

У збірної уже кілька років є проблема з правим флангом оборони. Це проблема номер один, два і три. Тому викликали Драмбаєва та Крупського на цю позицію. Можна пригадати не надто вдалий виступ Олександра Романчука у товариському поєдинку проти Польщі (2:0). Вважаю, що новачки заслуговують на виклик. Щоправда, загадкою для мене є Варфоломєєв,

– зазначив Олег Федорчук.

Тренер додав, що ні для Драмбаєва та Крупського окремо, ні для усіх п’яти дебютантів незвично довгий ігровий цикл у збірній проблемою стати не повинен.

"Вони ж професіонали. На фланзі захисту, а також усі новачки, вони молоді. Тому про складність навантаження тут я б не говорив. Крім цього, вони не грають у єврокубках (учасником євросезону був Максим Хлань, але його Гурнік не пробився до основного раунду жодного з міжнародних турнірів – 24 Канал)", – сказав колишній тренер Таврії.

Андреа Мальдера під час прессконференції у Львові / Фото УАФ

Чи потрібен збірній України Михайло Мудрик

Одним з потенційно важливих елементів української команди міг стати Михайло Мудрик. Він вперше з 2024-го і закінчення допінгової дискваліфікації доступний для виклику, але пропустить збір через травму.

Насамперед, я б занадто не підвищував вагу Мудрика. Він практично ніколи не грав за клуб чи збірну по два тайми, а футболіст, який цього не робить – не може бути провідним гравцем команди. Окрім цього, у футболі є солідарність. Усі гравці і тренери розуміють у якому становищі він знаходиться, і намагаються підтримати,

– заявив Олег Федорчук.

Тренер додав, що такий підхід до комплектування команди вважає нормальним, але виклик Мудрика був би більше історією про підтримку, ніж про результат.

Чи варто очікувати від збірної України перемог у Лізі націй

Спеціаліст зазначив, що наразі Андреа Мальдера та його підопічні знаходяться не у найкращому становищі, тож на збірну не варто покладати сподівання щодо стовідсоткового результату у наступних чотирьох матчах.

Якщо наберемо у вересні – жовтні 50% очок та не програємо перші два поєдинки – це буде дуже добре. Є об’єктивні причини для того, щоб очікувати, що деякі гравці будуть не в оптимальній формі. Якщо зуміємо не відпустити суперників далеко, то це уже непогано. Потім потрібно буде рухатись далі. Заяву Мальдери про перше місце вважаю занадто амбітною,

– сказав Федорчук.

Окремо тренер зазначив, що не лише відсутність певних гравців, а й форма наявних можуть стати певною перепоною для збірної.

"Ми у кращих складах боролись за третє місце. Зараз мало наших футболістів грають провідну роль у своїх клубах. Наприклад, кілька років тому Циганков та Довбик феєрили у Жироні і ми не зуміли виконати завдання, а зараз ситуація гірша для нас. Уболівальникам не потрібно мати занадто високі очікування", – підсумував фахівець.

Віктор Циганков нещодавно проміняв Жирону на Аякс / Фото ФК Аякс

Свої наступні матчі "синьо-жовті" проведуть наприкінці вересня. 25-го числа наша команда зіграє на виїзді, суперником стане збірна Угорщини. Зустріч пройде в Будапешті. Початок – о 21:45 за київським часом. Цей матч стане першим з шести, які збірна України проведе в групі Ліги націй в рамках дивізіону В.

Що очікує на збірну України

Окрім Угорщини в наш квартет потрапили Грузія та Північна Ірландія. Загалом у вересні-жовтні наша команда відіграє аж чотири зустрічі поспіль.

25 вересня, 21:45. Угорщина – Україна

28 вересня, 19:00. Грузія – Україна

2 жовтня, 21:45. Україна – Північна Ірландія

5 жовтня, 21:45. Україна – Угорщина

Нагадаємо, що ці матчі стануть для Андреа Мальдери першими офіційними біля керма національної команди. У травні та червні під його керівництвом Україна перемогла Польщу у товариському матчі (2:0), а спаринг з Данією не був дограний, адже у Крістіана Еріксена стався повторний серцевий напад.