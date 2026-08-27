Гімнаст Чепурний відповів, чи відмовиться від України після скандалу з 900 євро

Український гімнаст Назар Чепурний опинився в епіцентрі скандалу щодо його фінансування. У медіа обговорюють можливу зміну громадянства чемпіона Європи-2026.

У суботу, 22 серпня, Назар Чепурний виграв "золото" в опорному стрибку на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики. Але радість від успіху українського спортсмена тривала недовго, пише 24 Канал.

Назар Чепурний: що сталось після ЧЄ-2026

У власному інстаграм-акаунті Чепурний опублікував допис, де розповів, що його підготовка до континентальної першості відбувалась у Німеччині.

Туди спортсмен вирушив за належними умовами для тренувань, а у Міністерстві молоді та спорту України та в Української федерації гімнастики знайшлось на коштів на оплату його підготовки.

На допомогу прийшли представники іншої країни.

Німецька федерація гімнастики, дізнавшись про мою ситуацію, добровільно допомогла мені з оплатою цього збору,

– написав Чепурний.

За словами спортсмена, ціна питання складала 900 євро. У Міністерстві молоді та спорту заявили, що такі збори фінансуються державним коштом, якщо в Україні немає належних умов для тренувань.

У відомстві зазначили, що спортсмен був проінформований про це у травні, а "вся національна збірна України зі спортивної гімнастики тренується на спеціалізованій олімпійській базі на Київщині".

Згодом Назар Чепурний відмовився коментувати можливий перехід у збірну Німеччини для ресурсу "Суспільне спорт".

Нічого не буду коментувати, – сказав Чепурний.

Зазначимо, що золоті нагороди на ЧЄ-2026, у паралельних брусах та у багатоборстві, завоював колишній українець Ілля Ковтун, який виступає за Хорватію.

Як відреагували на звинувачення Чепурного у федерації

Віцепрезидента Української федерації гімнастики Стелла Захарова, яка, судячи з розподілу повноважень на сайті УФГ, є відповідальною саме за чоловічу спортивну гімнастику, відмовилася пояснювати, чому Чепурному не забезпечили належну підготовку до Євро.

"Усі питання до президента федерації", – написала вона у відповідь на пряме запитання в соцмережах. Федерацію очолює Ірина Дерюгіна