В субботу, 22 августа, Назар Чепурный завоевал "золото" в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Но радость от успеха украинского спортсмена длилась недолго, пишет 24 Канал.
Назар Чепурный: что произошло после ЧЕ-2026
В своем аккаунте в инстаграме Чепурный опубликовал пост, в котором рассказал, что его подготовка к континентальному первенству проходила в Германии.
Туда спортсмен отправился в поисках надлежащих условий для тренировок, а в Министерстве молодежи и спорта Украины и в Украинской федерации гимнастики не нашлось средств на оплату его подготовки.
На помощь пришли представители другой страны.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Немецкая федерация гимнастики, узнав о моей ситуации, добровольно помогла мне с оплатой этого сбора,
– написал Чепурный.
По словам спортсмена, сумма составляла 900 евро. В Министерстве молодежи и спорта заявили, что такие сборы финансируются за счет государственного бюджета, если в Украине нет надлежащих условий для тренировок.
В ведомстве отметили, что спортсмен был проинформирован об этом в мае, а "вся национальная сборная Украины по спортивной гимнастике тренируется на специализированной олимпийской базе в Киевской области".
Впоследствии Назар Чепурный отказался комментировать возможный переход в сборную Германии для ресурса "Суспильне спорт".
"Ничего не буду комментировать", – сказал Чепурный.
Отметим, что золотые медали на ЧЕ-2026, на брусьях и в многоборье, завоевал бывший украинец Илья Ковтун, выступающий за Хорватию.
Как отреагировали на обвинения Чепурного в федерации
Вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова, которая, судя по распределению полномочий на сайте УФГ, отвечает именно за мужскую спортивную гимнастику, отказалась объяснять, почему Чепурному не обеспечили надлежащую подготовку к Евро.
"Все вопросы к президенту федерации", – написала она в ответ на прямой вопрос в соцсетях. Федерацию возглавляет Ирина Дерюгина