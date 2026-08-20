На честь легенди Шахтаря: Мудрик обрав новий номер на сезон в Челсі

Михайло Мудрик нарешті може повернутися у професійний футбол. Наприкінці липня з гравця Челсі була знята дискваліфікація.

Українець вже встиг відіграти у трьох товариських матчах за Челсі. Тим часом лондонці подали заявку гравців на сезон 2026/2027, повідомляє сайт Челсі.

Який номер у Мудрика

Завдяки цьому стало відомо, що Мудрик отримав новий номер в команді. Тепер Михайло виступатиме під 33-ім номером, під яким раніше він не грав.

Ймовірно, вінгер Челсі взяв цей номер на знак уваги до легенди Шахтаря Даріо Срна. Хорват є спортивним директором донеччан та був одним з активних сторонників Мудрика під час терміну дискваліфікації.

На початку виступів за Челсі Михайло обрав 15-й номер, а пізніше грав під "десяткою". Проте ці номери зараз зайняті – Ніколасом Джексоном та Коулом Палмером відповідно.

На передсезонних зборах Мудрик грав під 43-м номером, але залишати його він не захотів. Нагадаємо, що Челсі планує віддати українця в оренду на новий сезон АПЛ.

Що відомо про бан Мудрика

Серед претендентів називається новачок "еліти" Ковентрі, який тренує Френк Лемпард. Зазначимо, що Мудрик був поза футболом аж 20 місяців.

У грудні 2024-го українець здав позитивний тест на допінг. В організмі футболіста було виявлено мельдоній, через що Михайло отримав безстроковий бан.

Очікувалось, що Мудрик буде без футболу 4 роки, але наприкінці липня 2026 року дискваліфікацію несподівано завершили. Вінгер перебрався в Челсі з Шахтаря в січні 2023-го.

"Гірники" отримали близько 70 мільйонів євро за свого вихованця. Мудрик відіграв 73 матчі за "синіх", оформивши 10 голів та 11 асистів. Також на його рахунку три м'ячі у 28-ми зустрічах за збірну України.