У першому матчі кампанії зіграє чинний чемпіон країни Арсенал. Команда Мікеля Артети поміряється силами із новачком "еліти" Ковентрі, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися АПЛ

Українські любителі футболу зможуть дивитися матчі АПЛ онлайн. Офіційним транслятором чемпіонату Англії на території України є компанія Setanta Sports.

Транслятор забезпечить пряму трансляцію всіх 380 матчів сезону. Вони буду доступні на ОТТ-платформі Setanta Sports, підписка на яку коштує 109 гривень на місяць або 1090 гривень на рік. Дивитися матчі чемпіонату Англії також можна через додаток "Setanta Sports".

Також деякі матчі АПЛ наживо транслюватимуться на каналах "Setanta Sports" та "Setanta Sports+". Вони доступні як в певних кабельних мережах, так і на інших ОТТ-платформах, таких як Megogo або Київстар ТБ.

Хто боротиметься з чемпіонство

Поточний сезон стане 35-им в рамках АПЛ та 128-им – за всю історію англійського футболу. Рекордсменами за чемпіонськими титулами є Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.

У цих команд по 20 трофеїв, тоді як Арсенал має у своєму активі 14 титулів. Власне, саме лондонський клуб і є чинним переможцем Англійської Прем'єр-ліги.

Минулого сезону підопічні Артети випередили Манчестер Сіті на 7 балів та повернули трфей "канонірам" після 22-річної паузи. Цього сезону Арсенал також вважається головним претендентом на чемпіонство.

Його головними суперниками називають Челсі, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті, який продав Родрі. Також можна очікувати прориву і від Ліверпуля з Астон Віллою.

Хто з українців гратиме в АПЛ

У сезоні 2026/2027 в АПЛ мають зіграти три українці. Віталій Миколенко пролонгував контракт із Евертоном та має залишитися основним лівим захисником "ірисок".

Торік у Брентфорді гравцем основи був Єгор Ярмолюк. Цього року йому треба буде захистити це право, адже лондонський клуб суттєво посилив центр поля.

А головною новиною для українців є повернення Михайла Мудрик. Вінгер Челсі був поза грою 20 місяців через позитивний допінг-тест, але тепер доступний для офіційних матчів.

Михайло вже грав у передсезонних іграх за "синіх", проте чутки відправляють українця в оренду на цей сезон. Серед потенційних претендентів на гравця є новачок АПЛ Ковентрі, яким керує легенда Челсі Френк Лемпард.