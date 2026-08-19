Одним із найбільш активних клубів влітку залишається Барселона. Перед стартом Ла Ліги каталонці оголосили про підписання зіркового півзахисника, повідомляє сайт Барселони.

Кого придбала Барселона

Каталонський клуб придбав зіркового Родрі, який перед цим грав за Манчестер Сіті. Контракт із 30-річним лідером збірної Іспанії підписаний до 2030 року.

Сума трансферу оцінюється у 60 мільйонів євро. Ще близько 15 мільйонів Манчестер Сіті може отримати у вигляді бонусів за успішні виступи футболіста.

Нагадаємо, що Родрі перебрався в манкуніанський клуб у 2019 році з Атлетіко за 70 мільйонів. У складі англійців хавбек виграв 13 трофеїв, в тому числі Лігу чемпіонів у 2023-му.

Як Родрі феєрив за Іспанію

У фіналі проти Інтера саме іспанець забив переможний м'яч. У 2024 році Родрі привів збірну Іспанії до тріумфу на Євро-2024, а пізніше виграв Золотий м'яч.

Піком його кар'єри став чемпіонат світу-2026. Родрі допоміг команді Луїса де ла Фуенте виграти Мундіаль, а самого хавбека визнали найкращим гравцем турніру.

Нагадаємо, що цього літа Барселона втратила Роберта Левандовського, натомість підписала Ентоні Гордона та Каріма Адеємі. Раніше ми повідомляли, що Михайло Мудрик близький до зміни клубу.