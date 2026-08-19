Одним из самых активных клубов этим летом по-прежнему остается Барселона. Перед стартом Ла Лиги каталонцы объявили о подписании контракта со звездным полузащитником, сообщает сайт Барселоны.

Кого приобрела Барселона

Каталонский клуб приобрел звездного Родри, который до этого играл за Манчестер Сити. Контракт с 30-летним лидером сборной Испании подписан до 2030 года.

Сумма трансфера оценивается в 60 миллионов евро. Еще около 15 миллионов Манчестер Сити может получить в виде бонусов за успешные выступления футболиста.

Напомним, что Родри перешел в манчестерский клуб в 2019 году из Атлетико за 70 миллионов. В составе англичан полузащитник выиграл 13 трофеев, в том числе Лигу чемпионов в 2023 году.

Как Родри блистал за Испанию

В финале против Интера именно испанец забил победный гол. В 2024 году Родри привел сборную Испании к триумфу на Евро-2024, а позже выиграл Золотой мяч.

Вершиной его карьеры стал чемпионат мира-2026. Родри помог команде Луиса де ла Фуэнте выиграть Мундиаль, а самого полузащитника признали лучшим игроком турнира.

Напомним, что этим летом Барселона потеряла Роберта Левандовски, зато подписала Энтони Гордона и Карима Адееми. Ранее мы сообщали, что Михаил Мудрик близок к смене клуба.