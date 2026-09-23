Відомий тенісист закликав атакувати Москву та Росію після обстрілу Києва

Колишній представник України у топ-20 чоловічого одиночного розряду, екстенісист Олександр Долгополов закликав до рішучих дій проти російської агресії. Спортсмен відреагував на обстріл Києва.

У середу, 23 вересня, росіяни завдали чергової атаки на українську столицю. В соцмережі Х Олександр Долгополов заявив, що територія країни-агресорки має понести відповідне покарання.

Що написав Долгополов після обстрілу Києва

У наслідок тривалої атаки на столицю відомо про двох загиблих та щонайменше 25 постраждалих від російського терору Києва. Не залишилось це без увати колишнього 13-го номера ATP Олександра Долгополова.

Російські свині атакують університет, переповнений студентами, під час навчальних занять. Ви бачили, щоб західні ватники обурювалися так само, як після атак на московські нафтопереробні заводи? Так і думав. Подібні удари мають бути по Москві та по всій Росії. Ми робимо недостатньо,

– відреагував Долгополов.

Зазначимо, що колишній лідер українського тенісу є військовослужбовцем ЗСУ. До армії він долучився навесні 2022 року. Олександр проходив навчання за кордоном, після чого став аеророзвідником в багатопрофільному підрозділі ГУР, а згодом опинився у Сухопутних військах ЗСУ.

Як росіяни атакують український теніс

Нагадаємо, що у ніч на 8 вересня через російську атаку постраждав падел-клуб, який належить іншим визначним постатям в історії українського тенісу – Еліні Світоліній та Сергію Стаховському.

Пізніше у SVITO Padel Club повідомили про відновлення роботи в обмеженому форматі.