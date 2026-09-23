В среду, 23 сентября, россияне нанесли очередную атаку на украинскую столицу. В социальной сети X Александр Долгополов заявил, что территория страны-агрессора должна понести соответствующее наказание.

Что написал Долгополов после обстрела Киева

В результате продолжительной атаки на столицу известно о двух погибших и как минимум 25 пострадавших от российского террора в Киеве. Это не осталось без внимания бывшего 13-го номера ATP Александра Долгополова.

Российские свиньи проводят атаку на университет, переполненный студентами, во время учебных занятий. Вы видели, чтобы западные ватники возмущались так же, как после атак на московские нефтеперерабатывающие заводы? Так и думал. Подобные удары должны наноситься по Москве и по всей России. Мы делаем недостаточно,

– отреагировал Долгополов.

Отметим, что бывший лидер украинского тенниса является военнослужащим ВСУ. В армию он вступил весной 2022 года. Александр проходил обучение за рубежом, после чего стал аэроразведчиком в многопрофильном подразделении ГУР, а впоследствии оказался в Сухопутных войсках ВСУ.

Как россияне проводят атаки против украинского тенниса

Напомним, что в ночь на 8 сентября в результате российской атаки пострадал падел-клуб, принадлежащий другим выдающимся фигурам в истории украинского тенниса – Элине Свитолиной и Сергею Стаховскому.

Позже в SVITO Padel Club сообщили о возобновлении работы в ограниченном формате.