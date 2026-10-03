Що сталося з першою олімпійською чемпіонкою України після тріумфу

У 1994 році Україна дебютувала на Олімпійських іграх як незалежна держава. На Зимових іграх у Ліллегаммері вперше пролунав наш державний гімн – і сталося це завдяки успіху фігуристки Оксани Баюл.

Тендітна 16-річна дівчина навіть не мала брати участь у змаганнях, але зрештою стала олімпійською чемпіонкою. Після цього її життя було сповнене спокус, розчарувань і труднощів, пише 24 Канал.

Перша олімпійська чемпіонка Незалежної України

Тренери очікували, що Баюл вийде на олімпійський рівень не раніше 1998 року у Нагано, але після розпаду СРСР та формування нашої незалежної команди терміново були потрібні талановиті фігуристки. Тож Оксані дали шанс – і вона ним скористалася на повну.

Хоча відчути увесь олімпійський колорит Баюл не вдалося: у спортсменки не було достатньо теплого одягу, тож тренерка Галина Змієвська не дозволила їй брати участь у параді атлетів на церемонії відкриття – боялася застуди.

А потім була сенсаційна перемога, після якої організатори не могли знайти запис з гімном України – бо ніхто й не думав, що доведеться його вмикати. На пошук касети, яку мала керівниця української делегації в олімпійському селищі, пішло 45 хвилин.

Переїзд до США

Новоспечена олімпійська чемпіонка підписала контракт на роботу у США і виступала в Лас-Вегасі. Американська публіка була у захваті від талановитої фігуристки, але слава виявилася для неповнолітньої спортсменки важким іспитом.

Почалися проблеми із законом та залежностями: Баюл затримували за керування автомобілем в нетверезому стані, їй довелося лікуватися від алкоголізму. Пристрасть до пляшки згодом неодноразово псуватиме українці життя і зрештою обернеться неможливістю бути поряд з власною донькою.

Особисте життя

Баюл була заміжньою тричі: спершу із сином українських емігрантів Євгеном Суником, потім з американцем Джимом Бренноном, який займався інфраструктурними проєктами.

Третій чоловік, бізнесмен італійського походження Карло Фаріна, зрештою домігся опіки на їхньою 11-річною донькою Софією через те, що Оксана Баюл мала проблеми з приступами гніву. Чоловік також звинувачував її у поганому впливі на дівчинку і висловлюваннях расистського характеру.

Сама Баюл запевняла, що житиме окремо від доньки не за судовим вироком, а внаслідок власного добровільного рішення.

Громадянська позиція

Попри проживання у США, українського громадянства Баюл так і не позбулася. У минулому вона відзначалася деякими суперечливими висловлюваннями, але після початку повномасштабного вторгнення росіян критикувала спортсменів, які не засудили агресію – наприклад, Василя Ломаченка.

Також олімпійська чемпіонка брала участь у благодійних шоу, організованих українськими фігуристами в Америці.